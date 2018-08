Profissionais de instalação de ar-condicionado terão treino em caminhão itinerante

Da Redação Bem Paraná com assessoria

No mês de agosto, as cidades de Curitiba, Florianópolis, Maceió e Belo Horizonte receberão a visita do projeto “Samsung Climatiza”. A ação, que foi lançada no mês de abril deste ano, tem percorrido diversas cidades do País com o objetivo de oferecer treinamentos exclusivos, no maior número de localidades, e contribuir com a capacitação de profissionais do setor de instalação e manutenção de ar-condicionado.

O projeto proporciona a experiência real com os equipamentos de refrigeração Samsung, para que todos tenham a oportunidade de tirar dúvidas sobre as principais funcionalidades dos aparelhos, obter dicas de instalação e aplicar os aprendizados sobre os produtos na prática.

No dia 21/08, Curitiba receberá a visita do projeto e oferecerá treinamentos gratuitos aos profissionais locais interessados no assunto na Rua Comendador Araújo, 499 – Batel, às 18h.

Em 23/08, às 18h, será a vez da cidade de Florianópolis sediar a iniciativa, com cursos e a unidade móvel. As ações acontecem no Majestic Palace Hotel – Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 2.746, Centro.

Já nos dias 27/08 e 29/08, Maceió e Belo Horizonte serão os destinos do projeto. No dia 27, às 18h, os treinamentos acontecem na capital alagoana no Maceió Atlantic – Avenida Álvaro Otacílio, 4.065. Belo Horizonte receberá a visita da ação com a unidade móvel e os treinamentos para encerrar o mês. Em BH, o caminhão estará estacionado, no dia 29, na Av. Cristiano Machado, 4.001 – Ipiranga.

Os interessados em participar dos cursos nas localidades devem se inscrever diretamente pelo portal Samsung Climatiza, no endereço www.samsungclimatiza.com.br, ou confirmar presença pelo e-mail [email protected]

O caminhão que circula pelo País funciona como uma vitrine móvel, e é equipado com novidades da marca como o Wind-FreeTM – mais novo lançamento da Samsung no setor de ar-condicionado com o revolucionário sistema de refrigeração sem vento* –, o Cassette de 1 via, o Split Digital Inverter e o Multi Split Inverter, display com diferenciais dos compressores de 4 e 8 polos.