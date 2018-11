Profissional há um ano, Rodrygo agradece por "sonho" e mira título paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No dia 1º de novembro de 2017, Rodrygo treinou como profissional do Santos pela primeira vez. Um ano depois, o atacante comemorou a realização do "sonho de criança" e projeta a conquista de um título antes de seguir para o Real Madrid.

"Infelizmente não conseguimos conquistas em 2018, mas meu sonho é sair daqui com uma taça. Neste ano, meu título vai ser ajudar o Santos a chegar na Libertadores. Mas ano que vem teremos o Paulista antes da minha saída, e vou lutar pela taça", disse ao site do clube.

Na sétima posição do Campeonato Brasileiro e empatado em pontos com o Atlético-MG, sexto colocado e último do G-6, o Santos tem chance de se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores.

O ano de Rodrygo foi especial. Desde que chegou ao profissional, ele disputou 55 jogos, fez 10 gols e acertou sua transferência para o Real Madrid -a mudança para a Espanha ocorrerá apenas em julho de 2019, quando o atleta tiver 18 anos.

"Obrigado, Deus, e todos que fizeram e continuam fazendo parte deste sonho de criança", escreveu no Instagram. "Não esperava ter vivido tudo isso com apenas 17 anos. Claro que eu sonhava com muita coisa para o futuro, mas não acreditava que seria tão rápido", concluiu.