Programa do Bial não é e dificilmente virá a ser um “campeão de audiência”

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Uma das vinhetas da Globo, em outros tempos, sem qualquer risco ou cerimônia, anunciava “vem aí mais um campeão de audiência” antes de qualquer das atrações. Não sei de quando a quando, mas ficou muito tempo no ar. Se o seu desuso se deu por redundância ou não, também é difícil dizer, mas com a maior das certezas, hoje, se ainda existisse, ele já não se aplicaria inteiramente. Por exemplo, no ‘Programa do Bial’. Não, claro, por falta de qualidades, até porque a opção em nivelar por cima existe desde o começo, mas também por outros fatores que tornam desigual seu enfrentamento com a concorrência. E por aí entra a velha e boa questão do hábito na TV. Como é possível ao Bial conquistar resultados melhores se, todas as noites, existem diferenças no horário de entrada do seu programa? Considerando a semana passada, em nenhum dia isso aconteceu. Na segunda passada foi ao ar a partir de 1h18; terça, 0h33; na quarta, 1h10; quinta, 0h32 e na sexta quase uma da manhã. Complicado, não acha? E, contrariamente ao que os demais talk shows têm como propósito - divertir mais e sempre em primeiro lugar, há a opção em não ser muito esta a norma da casa.

Negociando

Não foi nada fechado ainda, mas já existe uma negociação da Band com a ESPN para transmitir algumas competições do X Games. Novidade em vias de estourar na sua programação ainda neste segundo semestre.

Querendo mais

Depois do inglês, a Rede TV! espera definir, ainda nesses próximos dias, a transmissão de um outro campeonato europeu de futebol. O português, desejo bem possível, e o italiano, como um sonho mais distante.

A caminho do fim

Com o fechamento do Esporte Interativo, restarão 27 canais na parabólica. Além das cinco grandes redes, dois de televendas, quatro de agropecuária, uma educativa, três do legislativo, dois mistos e dez religiosos, incluindo Ideal TV e Rede TV! arrendadas para igrejas.

Muito perto

São grandes as possibilidades de William Waack e BandNews baterem o martelo ainda no decorrer desta semana. Tudo que havia para ser discutido, já foi, e aceitas as condições que ele apresentou. Inclusive a de produzir seu programa fora, sem qualquer vínculo com a emissora.

Olha só

O SBT teve, sim, interesse em contar com Evaristo Costa na apresentação de um dos seus programas. Chegou até a conversar com ele. Mas não foi para o ‘Topa ou Não Topa’ e, sim, para o ‘Bake Off’. Ele, como está morando na Inglaterra e envolvido com outros trabalhos, não pode aceitar.

Faltava essa

A norma da casa, mesmo na teimosa Record, deve permitir exceções. Querer, em tudo, se valer de conteúdo apelativo ou assistencialista, não dá certo. A figura da Sabrina Sato não combina com isso. Por que insistir? Fazer o programa dela também enveredar por aí é outro erro de cálculo que estão cometendo.

Traje combinado

A loucura do César Filho pelo São Paulo é tanta, que as suas companheiras de apresentação do ‘Hoje em Dia’, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro tiraram o programa da sexta-feira para homenageá-lo. Cada uma com uma roupa da cor do clube, vermelho, branco e preto.

Ordem de trabalho

Ainda no decorrer da semana deve se viabilizar tudo, naquilo que diz respeito a ‘O Aprendiz’ na Band. Inclusive com estrutura de trabalhos montada pela Fremantle Media: gravações de 20 de setembro a 20 de novembro. A exibição é que poderá ficar para o comecinho de 2019.

Todos no samba

Os autores Rosane Svartman e Paulo Halm, responsáveis por ‘Bom Sucesso’, novela prevista para estrear no segundo semestre do ano que vem, faixa das 7, na Globo, já estão a todo vapor no chamado “trabalho de campo”. Há poucos dias, foram com toda a equipe realizar pesquisas na escola de samba Imperatriz Leopoldinense.

Revolta

De acordo com informações de profissionais da Record-RJ, a emissora teria demitido quatro jornalistas que voltaram ao trabalho imediatamente após cumprir licença-maternidade. Suas vagas, segundo as mesmas fontes, foram ocupadas por pessoas com salário menor. Revolta geral.

Outro lado

Sobre o assunto, a assessoria da Record enviou a seguinte resposta: “A RecordTV Rio fez uma substituição de duas jornalistas na Redação. Ambas haviam cumprido licença-maternidade e foram desligadas dentro das exigências da lei. As vagas não foram fechadas”.

Bate – Rebate

O ‘Bem Estar’, na Globo, estreia hoje uma série em sete reportagens sobre autismo.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), existem 2 milhões de autistas no Brasil.

A nova temporada do ‘Fazendo a Festa’, apresentado por Fernanda Rodrigues, começa dia 17, às 22h, no GNT...

...Fernanda que foi elogiadíssima pelo trabalho na novela ‘O Outro Lado do Paraíso’.

‘Luz del Fuego’, com Rita Cadilac, Elisa Romero, Victor Wagner, entre outros, vai até 21 de outubro no Teatro Jaraguá, em São Paulo.

Após o delegado Peixoto de ‘Carinha de Anjo’, no SBT, José Rubens Chachá está fechando contrato com a Globo...

...O ator vai integrar o elenco da nova temporada da minissérie ‘Ilha de Ferro’...

...Aliás, Mariana Ximenes viverá uma psicóloga na segunda temporada de ‘Ilha’ que vai se envolver com Cauã Reymond.

Estrelada por Felipe Adib, a série ‘Amigo de Aluguel’ tem estreia confirmada para o dia 26, às 23h, no canal Universal.

C´est fini

A quarta temporada do ‘Multi Tom’, programa do Tom Cavalcante, será gravada entre novembro e fevereiro. O Multishow colocará em Exibição no Multishow no primeiro semestre de 2019. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!