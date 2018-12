Programa do GNT vai mostrar habilidades e trapalhadas de confeiteiros

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O "Credo, que Delícia", game show do GNT em parceria com a produtora Moonshot, que estreia em março, vai ser assim: se as receitas derem certo, ótimo; se não derem, fica bom do mesmo jeito. O programa vai misturar humor e confeitaria, em uma disputa que não terá eliminação e dará prêmios.

Ainda sem data de estreia e horário de exibição definidos, a atração terá, em cada episódio, três duplas que terão desafios culinários para realizar. Ao contrário de outros realities do gênero, não haverá eliminações. As duplas vencedoras das tarefas ganham pontos e quem tiver a maior pontuação vai ganhar prêmios.

O comando será do casal Danielle Noce e Paulo Cuenca, donos do canal de culinária e viagens Danielle Noce, no YouTube. "Há tempos a gente conversava com o GNT. Este ano, entramos em contato com o canal para fazer um programa de viagem. Demorou um pouco, porque eu e a Dani precisávamos entender a linguagem da televisão. Quando o canal entendeu que estávamos prontos, um outro grupo do GNT nos procurou para fazer um programa de confeitaria", conta Cuenca.

A princípio, o programa seria apenas com a Danielle. "Também propusemos que fosse algo diferente do que ela faz no canal. Não compensaria fazer o mesmo que já fazemos na internet", diz Cuenca. No final, venceu a ideia de um quadro que a dupla faz, sobre o que pode dar errado na cozinha.

O programa tem claramente a linguagem da internet. "Mostramos o nosso humor também, mesclado ao que a gente vê e ouve por aí. A televisão costuma ser autocontida, e agente leva ao programa o que não é mostrado necessariamente na TV, como memes e situações engraçadas", diz Danielle. O casal também usa do improviso para divertir.

Os participantes foram selecionados por inscrição no site do GNT. "Tem de tudo. Tem gente séria, tem os mais brincalhões, existem cozinheiros que confeitam há 20 anos e pessoas com menos tempo de cozinha", explica Danielle. A produção, então, juntou em cada programa cozinheiros com tempos de experiência similares na mesma prova.

Os concorrentes ainda têm a dificuldade do tempo. "O programa coloca os participantes para fazer, em duas horas, um doce que só seria bem realizado em seis. A graça de tudo é ver como eles vão se virar", diz Cuenca.

"Credo, que Delícia" ainda terá como jurado Michael Levini. Ele participou do primeiro "Bake Off Brasil" (SBT), em 2015. O reality faz uma competição entre confeiteiros para ver quem faz os melhores bolos. "Não queremos a perfeição. O intuito é que eles façam o melhor que puderem, mas o tempero do programa está nos perrengues que eles vão passar."