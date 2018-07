Programa do PT prevê reforma dos sistemas judiciário e bancário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comando do PT aprovou nesta sexta-feira (20) os cinco pontos básicos do programa de governo do partido.

Apresentado pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, o documento propõe reformar o sistema de Justica "para a garantia de direitos", além da democratização dos meios de comunicação em massa.

O programa prevê também uma "reforma bancaria para aumentar o credito barato as familias e empresas", bem como a "reafirmacao do legado dos governos do PT e revogacao das medidas do governo golpista (legislacoes e privatizacoes)".

O documento fala ainda em refundação democrática do Brasil e combate aos privilégios.

A federalizacao do combate ao trafico de drogas também está entre as propostas, que foram submetidas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.