Programa eleitoral de Doria mira desconstrução de Márcio França

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha do candidato ao governo de São Paulo João Doria (PSDB) nesta quarta-feira (17) foi usada mais uma vez para desconstruir seu adversário na disputa, o governador Márcio França (PSB).

Para isso, a campanha do tucano adota o mesmo discurso anti-petista usado pelo programa presidencial de Jair Bolsonaro (PSL), buscando associar França ao partido ao citar o trabalho na campanha de Anthony Garotinho (PRP, à época no PSB) e Fernando Haddad (PT), além do apoio ao ex-presidente Lula (PT) e movimento contrário ao impeachment de Dilma Rousseff (PT).

França, por sua vez, segue a estratégia de que Doria não tem palavra, por ter deixado a Prefeitura de São Paulo sem completar o mandato, e promete zerar a fila por creches no estado. Paulo Skaf (MDB) volta a aparecer declarando apoio ao candidato.