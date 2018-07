Programa troca verduras por hora de trator

Da Redação Bem Paraná

Trocar os produtos cultivados pela agricultura familiar de Colombo – que seriam descartados, – por serviços realizados pelo Programa Patrulha Agrícola Mecanizada. É com esse intuito que a Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, lançou neste mês de junho – o Programa Troca Mecanizada. O objetivo da ação é promover uma alternativa aos agricultores na destinação dos alimentos que sobram – para que não sejam descartados – gerando renda para os produtores e beneficiando as entidades assistências.

Juntamente com os técnicos da Prefeitura, os produtores distribuem os alimentos para as instituições socioassistenciais de Colombo vinculadas ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). De acordo com o Secretário da pasta, Marcio Toniolo, “esta é a melhor forma de fazer com que o alimento, que antes era descartado, chegue a quem necessita, melhorando a qualidade da alimentação destas pessoas”, contou.

Os agricultores cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento podem entregar até R$ 500,00 por ano em produtos produzidos no município. Este valor será revertido em Hora Máquina para serviços executados pelo trator agrícola, utilizando como referência a fração de 50% do valor estabelecido na tabela vigente.