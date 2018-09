Voluntários de seis países ajudam escola de Curitiba

Da Redação Bem Paraná

Curitiba recebe, pelo segundo ano consecutivo, o Vacaciones Solidárias, projeto de voluntariado promovido pela Fundação Telefônica Vivo, que realiza sua quinta edição no Brasil. Desde a segunda-feira, 13 voluntários de seis países estão na Escola Especializada Primavera, onde ficam até o dia 21. No primeiro dia de atividade, os voluntários fizeram várias ações com os alunos da escola, incluindo uma gincana.

Até o dia 21 de setembro, os voluntários irão trabalhar na Escola Especializada Primavera. A partir da aplicação do Design Thinking, metodologia de trabalho centrada no ser humano, eles terão que criar um plano de ação para três problemáticas definidas juntamente com a escola: torná-la mais conhecida pela comunidade; preparar os alunos para o mercado de trabalho e proporcionar novos conhecimentos e inovação a eles.

Os voluntários construirão um plano de ações e desenvolverão todas as atividades, além de participarem de diversos momentos de integração com os alunos, o que reforça o compromisso do Programa de Voluntariado da Fundação de transformar e sensibilizar o voluntário com base na convivência com a comunidade. Todo esse trabalho será acompanhado pela equipe da Ação Social para Igualdade das Diferenças (Asid).

A Escola Primavera atende 162 crianças, adolescentes e jovens com deficiência intelectual, a partir de 6 anos de idade, e que oferece Ensino Fundamental — 1º e 2º Ciclo até os 15 anos e 11 meses - e Educação de Jovens e Adultos — EJA, a partir dos 16 anos.

O grupo que a escola de Curitiba recebe conta com três colaboradores brasileiros e dez estrangeiros, sendo cinco da Espanha, um do Chile, dois da Argentina, um da Colômbia e um da Venezuela. Para edição internacional do projeto, colaboradores voluntários brasileiros serão recebidos na Argentina, Chile, Equador, Panamá, Peru e Tanzânia.

Sobre o projeto

Criado em 2005 na Espanha, o programa Vacaciones Solidárias começou oferecendo aos funcionários locais uma experiência de voluntariado na América Latina. Depois, incluiu também colaboradores de outros países da Europa. Com o tempo, foi desenvolvida uma metodologia de intervenção para definir os países e os projetos que entrariam no programa. Hoje, as vagas são abertas a funcionários de todo o Grupo Telefónica, de modo que haja troca de conhecimentos e cultura. Este ano, mais de 1.300 colaboradores se inscreveram para participar no programa, sendo mais de 200 brasileiros.