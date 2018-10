Programas sem licença: porta para ataques de hackers

Da redação

Ainda é um hábito comum a utilização de softwares ilegais em empresas privadas. Segundo pesquisa da BSA, organização criada para representar fabricantes de software, 46% dos softwares utilizados no Brasil não são devidamente licenciados, concentrando um valor de R$ 1,7 bilhão em programas ilegais.

Apesar da utilização do software “pirata” ser crime, existem outros pontos em seu uso que tornam a prática uma ameaça para as empresas. Um software ilegal tem seu código alterado para ignorar tentativas de verificação de autenticidade da ferramenta, essas modificações realizadas podem reduzir a performance do software ocasionando instabilidade e queda de produtividade nas equipes.

Além disso, por não receber as atualizações não há correção dos bugs que o sistema pode vir a apresentar e, consequentemente, não há suporte necessário para realização dos updates e correções necessárias.

Outra ameaça muito comum é a possibilidade de infecção por malwares já que, durante o processo de modificação do código, muitas pessoas utilizam crackers e não há garantia de que esses decodificadores não estejam programados para dar acesso à recursos administrativos da sua máquina.

O mesmo estudo da BSA constatou que o custo para lidar com os malwares associados a softwares não licenciados ultrapassa os US$ 10 mil por máquina para a empresa, chegando a quase US$ 359 bilhões por ano somando as empresas de todo o mundo

A busca e instalação de softwares ilegais também pode resultar em phishing, mensagens e páginas que simulam conteúdos reais para induzir a instalação de softwares maliciosos, inserir informações privadas em sites falsos e captura e roubo de dados pessoais. Por fim, os problemas jurídicos que a companhia pode enfrentar ao se apropriar de propriedade intelectual levam a multas altíssimas e restrição no CNPJ.

“Softwares originais são programados para não coletar informações sem aviso prévio do usuário, tem desenvolvedores trabalhando constantemente para melhorar o desempenho dos produtos, mantém sua equipe produtiva e sua empresa livre de preocupações legais, além de garantir segurança de dados e gestão completa” – explica Mariano Mattos, especialista em licenciamento de software da AX4B, consultoria de tecnologia com especialização em licenciamento Microsoft.

Para se livrar de softwares ilegais e não ter problemas com auditoria, procure um parceiro certificado e entenda quais versões do programa se adequam às suas necessidades e avalie as opções de contrato disponíveis.

“Falando em Microsoft, mas que pode ser aplicado em diversos outros fabricantes, existem modelos de contratos de software específicos para cada tipo e porte de empresa. É importante alinhar as necessidades de negócio com o melhor modelo de licenciamento. Além de controlar os custos, esses modelos diferenciados também podem oferecer mais produtividade e tecnologia para as empresas”, finaliza o especialista.

Em resumo, softwares “piratas” são um grande risco para a integridade das empresas. Tratar os softwares como ativos é uma responsabilidade dos executivos, que precisam manter e gerenciar essas tecnologias para aproveitar o potencial de negócios e garantir que colaboradores não exponham dados ou coloquem a integridade da empresa em risco com a utilização de softwares ilegais.

Risco do uso de softaware pirata

1 Baixo desempenho da aplicação

Um software pirata é modificado para ignorar tentativas de verificação de autenticação de autenticidade. Esse processo de alteração do código fonte de um programa pode diminuir a sua performance. Como consequência, a empresa que instala sistemas piratas passa a ter soluções de baixo desempenho quando comparadas com um software original.

2 Não cumprimento de obrigações legais

Por lei, toda empresa deve fazer uso de programas e produtos originais. Ao aceitar a instalação de softwares piratas, a companhia deixa de cumprir com essa obrigação legal, e

3 Possibilidade de infecção por malwares

Para que os processos de licenciamento sejam ignorados, muitos programas utilizam os chamados crackers. Essas ferramentas são pequenos programas que podem criar senhas falsas ou mesmo desabilitar rotinas de verificação de autenticidade.

4 Exposição a páginas de phishing

O phishing é uma das principais técnicas de captura e roubo de dados pessoais. Muito divulgado na internet, essa forma de ataque utiliza páginas e mensagens que simulam conteúdos reais para induzir o usuário a instalar softwares maliciosos ou inserir informações privadas em um site falso. Naturalmente, páginas de download de ferramentas piratas estão entre os principais meios de divulgação de phishing.

5 Instabilidades do programa a longo prazo

Um programa falsificado não pode receber atualizações críticas de segurança e melhorias de desempenho pelos canais oficiais do developer.

6 Diminuição da qualidade da privacidade interna do negócio

Um dos grandes temas da computação atual é a falta de privacidade. Em ambientes corporativos, garantir que somente as pessoas corretas tenham acesso a uma informação é crucial para garantir que o empreendimento não tenha dados e registros internos expostos por terceiros.

7 Instalação de softwares falsos

Muitos links, arquivos de torrents e executáveis disponibilizados em sites de downloads de programas piratas podem se referir a softwares falsos, que imitam ou são cópias de programas verdadeiros. Eles são feitos para enganar os usuários e roubar informações confidenciais, como dados pessoais e bancários. Um caso do tipo ocorreu em 2006, quando o Skype, programa de troca de mensagens e videoconferências, foi lançado. Na ocasião, uma versão falsa do software que roubava informações dos usuários foi descoberta na Turquia.

8 Perda de arquivos corporativos

Os artifícios utilizados para burlar os requisitos de licença de um software original, como a chave de ativação ou número de série, podem tornar o programa mais lento e instável. Isso é prejudicial para os dados que serão gerados e manipulados nele, pois há maiores chances de serem perdidos por alguma falha do sistema.

9 Não poder contar com uma equipe de assistência

Se você for vítima de roubo de dados, perder conteúdos críticos ou tiver outros problemas com um programa pirata, você não poderá acionar ou contatar a equipe de suporte da solução em busca de ajuda.

10 Desperdício de tempo

Outro fator a considerar é o desperdício de tempo para a instalação de programas piratas, pois a busca e os processos de downloads podem ser demorados e sem resultados. Não é incomum perder horas e até dias procurando links e sites que ofereçam essas soluções ilegais, pois muitos direcionam para locais que não hospedam mais as aplicações.