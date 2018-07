Projeto admirável

Em parceria com a Universidade Positivo, o projeto Gastromotiva, iniciou, nesta segunda feira as aulas do curso Auxiliar de Cozinha Curitiba. A iniciativa oferece aulas de técnicas gastronômicas para jovens de famílias carentes. As aulas são gratuitas. Louvável!

Tem que ter festa

Drakkar Beer & Food comemora seu aniversário em pleno dia de Saint Patrick. Na certeza de que isto merece muita comemoração a festa foi marcada para este sábado, no Clube Dom Pedro II. A folia, regada a muito chope, sanduíches e música boa, começa as 1hhs e avança noite adentro. Sucesso e vida longa a todos!

Atenção ciclistas!

Quando estiverem na ciclovia da Via Calma, ali na região do futuro pátio de manobras do Ligeirão, na Praça do Japão, desçam de suas bicicletas e caminhem. Aqui é Smart City.

AVALIE

Nesta sexta, a Come Leve destina todo lucro da venda de congelados ao Instituto Bom Aluno. Participe! Abre hoje a exposição “De Fotografia a Tactography”, do artista Gabriel Bonfim, no Museu da Fotografia. Ainda na sexta, tem Duo Zingari e Big Time Orchestra agitando a Phoenix. Meste final de semana acontecem as primeiras provas da Copa Super Paraná de Kart. Na pista da Raceland. Sábado marca a volta da Feijoadíssima do Mabu ao calendário gastronômico da cidade. Sábado, tem a BBQ Land no Museu Oscar Niemeyer. Onde a carne não é fraca. Tem espaço kids.Também no sábado pensando nas crianças, tem Espaço Brincante no Mercado Municipal. Várias atividades.Tem ainda, o espetáculo “Valente - a história de uma princesa”, no Espaço Faz de Conta.Sábado, o suingue gostoso do MC Buchecha esquenta a pistinha do +55. De terças a quintas, rola o festival “Absolut Summer Flavor”, no We Are Bastards. Preços promocionais.Dias 24 e 25 a Emporium Handmade comemora 4 anos de atividades com grande evento na Sociedade Morgenau. No mais, uma ótima semana a todos e que a vida continue nos tratando com muito carinho.