Projeto apresenta a cultura do Fandango paranaense às crianças

Redação Bem Paraná com assessoria

Expressão musical-coreográfica-poética e festiva, natural dos litorais do Paraná e outros estados, o fandango ganha os palcos do Teatro Guairinha nos dias 06, 07 e 08 de setembro com o projeto “Fandango, Registro Imaterial”. Com apresentações gratuitas montadas através de ritmos que ainda não foram devidamente registrados e difundidos, o espetáculo pretende apresentar às crianças essa expressão profundamente enraizada no cotidiano das comunidades caiçaras do Paraná.

De origem espanhola e lusa, o fandango foi trazido ao Brasil pelos aventureiros que no passado se espalharam pelos recôncavos da nossa costa, e se tornou uma das mais importantes manifestações populares tradicionais litorâneas. Caracterizado pelos chamados fandangueiros, o grupo formado por cinco ou seis pessoas utiliza instrumentos típicos, como viola, rabeca, pandeiro ou adufo e a caixa de folia.

Para atrair a atenção das crianças às manifestações populares tradicionais, todo o espetáculo será acompanhado pela Bernúncia (jacaré gigante folclórico do Paraná, que engole os músicos) e pelo Boi de Mamão, que darão um caráter lúdico aos três dias de apresentações. Além disso, o projeto pretende registrar as “marcas” ou danças de fandango ainda desconhecidas, por meio de gravações e escritas de partitura de memória dos mestres fandangueiros. “Os concertos serão uma forma de expressar o rico material de pesquisa realizada dentro das comunidades caiçaras. Além deles, serão realizadas registros de obras e memórias da comunidade, e também uma edição da obra impressa”, contou Mestre Aurélio Domingues de Borba, idealizador do projeto e produtor cultural.

As apresentações acontecem no teatro Guairinha dia 06 de setembro às 16h, exclusivo para estudantes e professores da rede pública de ensino do Paraná; dias 07 e 08 às 19h aberto ao público e com entrada franca.

“Fandango, Registro Imaterial” é mais uma ação que integra a programação do Circuito Cultural Ademilar, que reúne projetos dos mais variados estilos promovendo a música e as artes plásticas, entre outras manifestações culturais, na cidade de Curitiba. A iniciativa viabiliza cerca de 20 projetos por meio da Lei do Mecenato Municipal, com recursos do Imposto Sobre Serviços (ISS).

Serviço

Dias e horários: 06 de setembro às 16h/ 07 e 08 de setembro às 19h.

Local: Teatro Guairinha - Rua XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba