Projeto Brodway apresenta ‘Bla Bla Land’ no Teatro Bom Jesus

Da redação

Até 8 dezembro a Copel telecom apresenta o III Festival de Teatro Musical Projeto Broadway em Curitiba, com uma programação apenas de espetáculos musicais. Hoje é dia de ‘Bla Bla Land’. O espetáculo se passa no adorável reino de Bla Bla Land, que é habitado por conhecidos personagens de contos de fadas. Durante a ausência do Rei Arthur, o reino passa por um terrível golpe. Para restaurar a paz e a liberdade, os habitantes de ‘Bla Bla Land’ vão precisar da ajuda de um reino não tão distante: La La Land. O showcase é inspirado em grandes musicais como Shrek , Something Rotten, Spamalot, La la land e em personagens que marcaram a história do teatro musical. ‘Bla Bla Land’ é o espetáculo de conclusão dos módulos 1, 2 e 3 do curso de formação em teatro musical da escola Projeto Broadway.

Serviço

Espetáculo ‘Bla Bla Land’

Gênero: Musical / Comédia

Quando: Hoje, às 20 horas

Onde: Teatro Bom Jesus

Ingressos: R$50 / R$25 (meia)

*À venda pelo Disk Ingressos e na bilheteria do teatro 1h antes do espetáculo