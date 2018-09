Projeto de equoterapia completa cinco anos espalhando sorrisos

Rodolfo Luis Kowalski

O projeto EquoSorriso Equoterapia completou no último domingo cinco anos de atuação. Localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no bairro do Campestre da Faxina, a iniciativa oferece sessões de equoterapia para crianças autistas ou com deficiência, possibilitando que elas, através do contato com o cavalo, consigam se integrar melhor com a sociedade.

Idealizadora do projeto, Rosana Collect conta que a iniciativa foi criada em homenagem à sua irmã, Rúbia, que faleceu aos 17 anos, em 2008. “Achamos um pré-projeto para crianças na página de um dos livros do colégio dela e junto com minha família resolvemos fundar esse projeto para homenageá-la”, conta.

No último domingo, inclusive, Rosana postou uma mensagem para a irmã em seu perfil no Facebook: “Chegou o grande dia de comemorar um grande sonho que nasceu para homenagear minha irmã. A vida nos separou, mas o amor jamais separa. Ele vive e revive dentro da EquoSorriso.”

Com o método terapêutico, que utiliza cavalos numa abordagem multidisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, os jovens que participam do projeto conseguem aumentar a integração social e fortalecer os músculos, o equilíbrio e a coordenação motora, funcionando como um tratamento complementar para indivíduos com necessidades especiais como a síndrome de Down, paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla, hiperatividade, autismo, crianças muito agitadas ou com dificuldade de concentração.

Atualmente, o projeto atende 46 crianças e adolescentes, sendo que algumas fazem as sessões de graça e contam, inclusive, com transporte até a fazenda, enquanto os outros jovens têm valores subsidiados para poderem fazer as sessões, que têm duração de uma hora semanal. A partir do ano que vem, contudo, a ideia é mais do que dobrar o número de jovens atendidos, chegando a mais de 100 crianças e adolescentes.

Como funciona a equoterapia

De acordo com Rosana Collect, a Equoterapia funciona no corpo da criança através do movimento do cavalo, do andar dele. “Vai através da coluna cervical (da criança) até o cérebro e atinge o cerebelo, que é onde está a coordenação motora, o equilíbrio da criança. E isso faz com que ela vá desengavetando as gavetinhas fechadas no seu cérebro. Nos autistas, também temos visto muitos voltando a falar após a terapia, mas ainda estão sendo feitos mais estudos sobre isso”, explica.

Ainda segndo ela, algumas crianças demoram duas ou três sessões para ficarem mais próximas do cavalo e tomarem coragem de montar no bichado. Depois que isso acontece, porém, é como se um novo mundo nascesse para esses jovens. “A relação deles é realmente um despertar, uma forma de autoestima. Eles em cima do cavalo é um grande estímulo e faz com que convivam melhor no âmbito familiar e principalmente na escola.”

Serviço

Projeto EquoSorriso Equoterapia

O que é: Uma iniciativa que visa propiciar às crianças e adolescentes uma nova modalidade de esporte equestre, aliando ainda aos benefícios que a terapia promove na qualidade de vida de cada indivíduos para a melhora de suas condições física, motoras e psicossociais

Como funciona: participam do projeto jovens autistas e com deficiência, sendo que alguns recebem a terapia gratuitamente e outros têm valores subsidiados. Atualmente, 46 pessoas são atendidas pelo projeto, mas a ideia é dobrar o número no próximo ano

Endereço: São José dos Pinhais - Bairro do Campestre da Faxina ( entrada BR 376) - Rua Carlos Kuzma

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/EquoSorriso

Como ajudar: O projeto possui uma conta na Caixa Econômica para receber doações. Além disso, nos próximos meses será feita uma vaquinha virtual para o final de ano. Para acompanhar, siga a página do projeto no Facebook

CNPJ: 80.618.333/0002-07

Caixa Econômica-435

Agência: 0406

C/c: 6.524-4

Operação:003