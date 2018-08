Projeto Sesi Música promove encontro entre Fafá de Belém e Simone Mazzer em setembro

Redação Bem Paraná com assessoria

Foi nos bastidores do programa “Som Brasil” que Simone Mazzer e Fafá de Belém se conheceram. Na ocasião, Fafá se surpreendeu com a performance da cantora paranaense em homenagem às Rainhas do Rádio. Desde então, participações em shows e declarações de admiração mútua têm marcado a amizade entre essas duas artistas consagradas. No dia 1º de setembro, o Sesi Música vai celebrar essa bela parceria realizando o show Corpo no Teatro Sesi Campus da Indústria.

O show do dia 1º vai celebrar o lançamento do mais novo single de Simone Mazzer. “Minha proposta com este trabalho é refletir sobre o corpo no contexto do mundo em que vivemos: o corpo que ama e que luta, que se expressa e se impõe, se apaixona e se entrega, se rasga e se expõe, se liberta e resiste, respondendo aos impulsos do coração e da alma, ou quebrando limites e paradigmas”, declara a cantora, que ainda enfatiza: “apesar de o momento não estar para delicadezas, elas podem e devem existir”.

De acordo com a produção, no repertório do show o público pode esperar inéditas de Adriana Calcanhoto (“Tanto”) e Eduardo Dussek (“Conta marinheiro”, com Luis Carlos Góes) somadas a canções que ficaram conhecidas na voz de Mazzer, como: “Tango do mal” e “Estrela blue” – ambas gravadas no álbum “Férias em Videotape”, de 2015, e que fizeram parte das trilhas das novelas globais “Babilônia” e “Lei do Amor”.

A participação especial de Fafá de Belém vai abrilhantar ainda mais o show. Conhecida por ser a cantora dos grandes amores, das perdas e dos reencontros, a cantora que emocionou o Brasil com “Nuvem de Lágrimas” se autodefine como uma artista de interpretação passional: “sou um dramalhão. Se a música não me arrepiar e se eu não for personagem da letra, não consigo interpretar”.

O público pode esperar emoção à flor da pele e a alegria e descontração típicas dessas duas artistas, além de alta qualidade musical resultante de duas grandes vozes, músicos afiados e interpretações impactantes. Segundo Mazzer, o roteiro da apresentação foi desenhado embaralhando hits das duas artistas, com compositores consagrados e contemporâneos.

O show, uma iniciativa do Sesi Cultura Paraná por meio do projeto Sesi Música, inicia às 20h no Teatro Sesi Campus da Indústria. Ingressos podem ser adquiridos a R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia) pelo Diskingressos.

Serviço

O Sesi Música Apresenta:

Simone Mazzer convida Fafá de Belém no show Corpo

Data: 1º de setembro

Hora: às 20h (duração: 60 mim)

Local: Teatro Sesi Campus da Indústria

Endereço: Avenida Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico

Valor: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Diskingressos: www.diskingressos.com.br

Classificação: livre

Mais informações:

www.sesipr.com.br/cultura/ | www.facebook.com/sesiculturapr

https://www.facebook.com/events/1745750208880841/