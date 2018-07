Projeto Sultaque - Identidade Cultural revela as origens do sotaque curitibano

Redação Bem Paraná com assessoria

As origens do jeito de falar do curitibano são destacadas no documentário Sultaque - Identidade Cultural, projeto organizado por Zilá Maria Walenga Santos, que foi recentemente finalizado e será distribuído gratuitamente em DVD nas Secretarias Municipal e Estadual da Educação, Museu da Imagem e do Som – MIS, Fundação Cultural de Curitiba, Universidade Federal do Paraná (Comunicação e Departamento de História), Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Comunicação) e instituições representativas de grupos étnicos. Além desses locais para consulta, o material também está disponível no site www.sultaque.com.br

Realizado em 2017 e 2018, o documentário reúne entrevistas com representantes das diversas etnias e também dos povos indígenas locais que ajudaram a formar o povo paranaense e curitibano. Por parte dos imigrantes, os relatos trazem histórias de imigração, a manutenção da identidade e das tradições culturais do país de origem, a adaptação ao Brasil, o aprendizado do português e a realidade atual dos grupos étnicos em Curitiba. Os descendentes falam de preservação da cultura e da atual realidade dos grupos étnicos em Curitiba.

O objetivo principal do trabalho é contribuir para a preservação do patrimônio imaterial da cultura do Paraná. O projeto também destaca a publicação de um livro com os depoimentos dos entrevistados e artigos assinados por renomados profissionais, que realizaram pesquisas sobre a formação do sotaque curitibano em diversas áreas: Marcelo Sutil (História), Célio Luiz Pinheiro (Antropologia) e Carla Valéria da Costa Feitosa (Sociolinguística). Maria Inês Barreto e Zilá Maria Walenga Santos foram responsáveis, respectivamente, pelas pesquisas documental e de campo. O livro será distribuído juntamente com o DVD do documentário.

Sultaque - Identidade Cultural foi realizado através do Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Paraná, com patrocínio das empresas Copel e Nutrimental.