Prometer mudança sem articulação política é mentira, diz Alckmin

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao defender a aliança feita com os partidos do chamado centrão (DEM, PP, PR, PRB e SD), o candidato do PSDB ao Planalto, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta (8) que quem diz que vai fazer mudança sem se coordenar com outras siglas está mentindo.

"Quem prometer mudança sem ter articulação política é mentira", afirmou, em evento promovido pelo BTG Pactual, para uma plateia de clientes e convidados, em São Paulo.

Bastante questionado na sabatina sobre a possível rejeição à aliança pelo eleitorado descrente da classe política, Alckmin disse concordar que "a política está no chão", mas defendeu que "todos os partidos têm boas pessoas".

"Eu fui superelogiado porque escolhi a Ana Amélia, senadora do Rio Grande do Sul, premiadíssima. É do PP. Então você tem bons quadros em todos os partidos. Os partidos todos estão fragilizados", disse. "O que vai valer nessa eleição? É a mensagem, a confiança."

O ex-governador de São Paulo ainda alfinetou outros candidatos como Ciro Gomes (PDT) afirmando que "todo mundo" tentou fazer aliança com o centrão.

"É que eles não conseguiram, mas todo mundo correu atrás dos partidos, porque isso é necessário para ganhar eleição e para governar", disse.

Alckmin, que conseguiu o maior tempo de propaganda em TV e rádio por causa do acordo com os cinco partidos, seguiu sustentando que ela será fundamental nesta eleição.

"A TV não ganha, ela complementa [as plataformas digitais] e vem num momento crucial", disse.

Fazendo piadas e citando de Enéas ao poeta Olavo Bilac (1865-1918), Alckmin disse que não dará show para agradar o eleitorado.

"Ah, mas o dr. Geraldo não dá pirueta no palco, é picolé de chuchu", disse, arrancando risadas. "Quem tem que fazer show é o povo, governo é para funcionar. Eu sou da discrição."

Ainda serão sabatinados nesta quarta os candidatos Álvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT) e Henrique Meirelles (MDB).