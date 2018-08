Da Redação Bem Paraná

Mais um prêmio foi entegue para donos de banca de Curitiba. Desta vez o contemplado foi Daniel, da Banca da Boca, que recebeu uma furadeira do Darci, da AS Distribuidora. A furadeira foi oferecida pelo jornal BEMPARANÁ como presente do dia dos Pais para o jornaleiro que mais vendeu o jornal no período de 1º de julho a 9 de agosto.