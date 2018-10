Promoção no jogo do Atlético: cada torcedor pode levar três crianças gratuitamente

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense lançou promoção em homenagem ao Dia das Crianças, para o próximo jogo na Arena da Baixada, domingo (dia 14) às 19 horas, contra o Sport. Todo adulto que for ao estádio, sócio ou não sócio, poderá levar três crianças de até 12 anos sem pagar nada. Os ingressos devem ser retirados na Loja Oficial do Clube.

O ingresso antecipado mais barato custa R$ 70. No dia de jogo, o preço sobe para R$ 100.

Além dessa oferta, o estádio receberá, a partir das 15 horas, diversos brinquedos, jogos, artistas e recreadores. Os brinquedos e demais atrações estarão posicionados nos corredores e curvas da Arena. Piscina de bolinhas, malabares, tobogãs, cama elástica, pebolim humano, fliperamas, vídeo games, guerra de cotonetes, pintura no rosto e traves infláveis também estão na lista.



Outra atração será a Banda Marcial The Reds, que fará apresentação no gramado, a partir das 17h15.



Atletas do time CAP Masters, que reúne ídolos históricos do Furacão, também estarão presentes, para autógrafos e fotos com os atleticanos.