Promoção para crianças no Mabu Thermas 

Da redação

Prepare as malas de toda a família para viajar para Foz do Iguaçu em agosto e aproveitar, além de toda a hospitalidade que o Mabu Thermas Grand Resort oferece, a vantagem de ganhar a cortesia na estada de duas crianças de até 11 anos de idade. A promoção é válida de 1º a 31 de agosto, desde que a hospedagem seja no mesmo apartamento dos pais ou responsáveis. Conheça mais sobre o resort, sua acomodações e tarifas pelo site: www.hoteimabu.com.br.