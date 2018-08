A Easynvest, maior corretora independente do Brasil, anuncia a promoção de dois executivos líderes da empresa. Fabio Macedo, até então gerente comercial, passa a responder como diretor comercial, enquanto Alberto Delgado deixa o cargo de superintendente de desenvolvimento para assumir a diretoria de tecnologia.

Turismo

A Nova Operadora, empresa do Grupo Forma, lança calendário com mais de 300 bloqueios aéreos e terrestres com saídas programadas para os feriados de fim de ano. O projeto conta com parcerias e grandes fornecedores como as companhias aéreas LATAM, Aerolíneas e South African Airways (SSA), além da Rede Beachcomber de Hotéis nas Ilhas Maurício.

Árvores

De janeiro a junho deste ano a MRV Engenharia, maior construtora da América Latina, plantou mais de 44 mil árvores no Brasil. A ação, fruto das diretrizes de responsabilidade social e ambiental da companhia, é realizada desde 2010 e já soma mais de 1 milhão de mudas plantas nas 152 cidades dos 22 estados em que a companhia atua.

* A Neomode, na figura de sua executiva e co-fundadora Fabíola Paes, foi destaque no Whow! Festival de Inovação, realizado em São Paulo. O encontro é considerado um dos maiores festivais de inovação do Brasil.

* Neste sábado (11/08), a partir das 23h, o club que fez sucesso na cena curitibana está de volta com uma festa que promete! A Annual Party da Liqüe acontece no Ópera Concept Hall e traz grandes nomes da música eletrônica para agitar a noite e relembrar grandes momentos.

* A Universidade Positivo (UP) recebe, nesta quinta-feira (9), o monge budista Geshe Lobsang Tenzin Negi para a palestra “Cultivando o bem-estar nas três dimensões por meio da empatia, compaixão e resiliência”. A palestra é aberta ao público.

* A primeira reunião para a criação do Glossário Jurídico em Libras (Língua Brasileira de Sinais) aconteceu na última sexta-feira (3), em Curitiba. A iniciativa resulta do Termo de Cooperação Técnica assinado entre o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT9) com o Centro Universitário Internacional Uninter, mediante seu núcleo de inclusão, SIANEE (Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais). O projeto é pioneiro no Brasil e tem como objetivo promover o acesso a jurisdição para a comunidade surda brasileira, cuja primeira língua é a Libras. O evento, que aconteceu na sede do tribunal, foi dirigido pelo presidente da Comissão de Acessibilidade do TRT 9ª Região, o Desembargador Ricardo Tadeu Marques Fonseca, primeiro juiz cego do país.

* Uma das maiores autoridades no mercado de Facilities Management, a jornalista e administradora Léa Lobo, vai mediar o debate sobre qualificação e produtividade, um dos painéis mais esperados do Fórum Pulire América, nos dias 9 e 10 de agosto em Curitiba.

*Desafio InovAr promete dar asas a projetos inovadores de startups nacionais e internacionais. O objetivo será selecionar o melhor projeto voltado para o planejamento de demanda e previsão de materiais nas oficinas de manutenção da GE Aviation.