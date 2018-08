Promotoria de Los Angeles investiga acusação de estupro contra Nick Carter

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Nick Carter, 38 anos, está sendo investigado por uma acusação de estupro. Segundo a Reuters, o caso foi aberto pela promotoria de Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (2). O nome da pessoa que abriu o processo não foi revelado.

Em fevereiro deste ano, a cantora Melissa Schuman, 33 anos , informou pelo Twitter que foi à polícia fazer uma denúncia contra Carter. Em novembro de 2017, a ex-integrante do grupo feminino Dream escreveu uma carta em seu blog falando sobre o caso. Mais tarde, ela informou que há 15 anos o cantor teria a forçado a fazer sexo oral e a estuprou.

Na época, Carter divulgou um comunicado dizendo que estava "triste e chocado com o fato". Ele ainda escreveu: "Melissa nunca expressou para mim enquanto estávamos juntos ou em qualquer momento que algo que nós fizemos não foi consensual. É contrário à minha natureza e a tudo que eu prezo intencionalmente causar desconforto ou dor para alguém".

Os Backstreet Boys foram uma das maiores boybands no início dos anos 2000 e emplacou diversos hits, entre eles, "Quit Playing Games With My Heart." A banda está cumprindo uma longa agenda de compromissos em Las Vegas.