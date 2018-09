Propaganda de Doria na TV mostra cenas de escolas e clínicas dos EUA e Rússia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa eleitoral do candidato ao governo de São Paulo João Doria (PSDB) utilizou cenas de escolas e clínicas estrangeiras para ilustrar feitos do ex-prefeito paulistano e suas promessas de governo, caso vença a eleição.

Segundo a rádio CBN, o material contém trechos filmados nos Estados Unidos e na Rússia e é comercializado por bancos de imagens.

As mesmas cenas foram encontradas pela reportagem da emissora em vídeos antigos no YouTube, no Twitter e em canais ligados às redes americanas NBC e CBS.

A campanha de Doria exibiu o programa, voltado para mães, no horário eleitoral gratuito da última quarta-feira (12).

No vídeo, o ex-prefeito conversa uma paulistana que teria sido beneficiada por uma "creche de primeiro mundo" aberta em sua gestão.

"Ele continuando esse projeto, vai estar ajudando outras mães como eu", afirma a entrevistada.

Nessa mesma peça, Doria afirma que as crianças matriculadas em creches da prefeitura serão examinadas por médicos no início do ano letivo, receberão alimentação de qualidade e receberão uniformes de inverno e de verão.

Em manifestação encaminhada por sua assessoria de imprensa, a campanha do tucano diz que utilizou bancos de imagens porque o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) não permite exibir crianças sem autorização judicial.

Também afirma que o programa não mostra imagens com salas e infraestrutura, mas detalhes.

Leia a íntegra da nota, abaixo:

"A campanha de João Doria recorreu a bancos de imagens porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite o uso de imagens de crianças sem autorização judicial, o que dificultaria bastante as gravações internas, nas dependências das creches.

É importante esclarecer que em nenhum momento foram usadas imagens em plano aberto, que mostrassem salas ou infraestrutura. Mostramos apenas detalhes em takes mais fechados, como rabiscos em papel, mãozinhas sujas de tinta, ou crianças brincando e comendo.

Já as imagens externas, em que não havia risco de expor as crianças, foram todas realizadas em frente a fachada de uma creche paulistana.

Por fim, a campanha de João Doria tem convicção que o vigor jornalístico da Folha de S.Paulo solicitará declarações comprovando que as imagens do candidato Paulo Skaf, veiculadas ao lado de crianças na unidade do Sesi Jundiaí, contam com autorização do juiz daquela Comarca."