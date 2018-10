Propostas para a saúde dos candidatos ao governo de SP

Folhapress

João Doria (PSDB)

PROPOSTA - Reedita para o âmbito estadual o Corujão da Saúde, que prevê contratação de exames da iniciativa privada, com objetivo de diminuir a fila de espera. O programa foi bandeira enquanto era prefeito de SP

PROBLEMA - Na capital, o Corujão se mostrou paliativo e limitado. Após a fila de espera ter sido declarada zerada, a demanda por exames voltou a crescer

Luiz Marinho (PT)

PROPOSTA - Promete criar o Mais Especialidades-SP, a mesma proposta do ex-ministro da Saúde Artur Chioro para diminuir a fila por especialistas em âmbito nacional. Chioro não conseguiu implantar o plano na gestão de Dilma Rousseff (PT), entre outras razões, por falta de financiamento

PROBLEMA - Não especifica como vai financiar o projeto nem como viabilizará o acesso a especialistas em regiões mais distantes, onde há carência desses profissionais

Márcio França (PSB)

PROPOSTA - Propõe ampliar o acesso a serviços essenciais de saúde, como a rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer e a rede de reabilitação Lucy Montoro. Mesma promessa já constava no plano de governo de Geraldo Alckmin (PSDB), de quem era vice em 2014

PROBLEMA - Além de vaga, a proposta é um "copia e cola" do plano anterior. Não especifica como seria a ampliação e nem quanto pretende investir nesses serviços

Paulo Skaf (MDB)

PROPOSTA - Promete criar o sistema integrado de saúde, plataforma que unificaria a oferta e demanda por serviços. O mesmo plano constava em seu programa de governo de 2014

PROBLEMA - A proposta é genérica, não deixa claro quais são as metas, custos ou como seria essa integração com os municípios, que têm diferentes gestores, e as redes de saúde