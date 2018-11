Protagonista da série 'Soy Luna', Karol Sevilla estreia turnê na Ópera de Arame

Redação Bem Paraná com assessoria

Fãs do seriado teen mais querido da atualidade podem comemorar. A atriz e cantora mexicana Karol Sevilla, protagonista da série “Soy Luna” da Disney Channel, já está com data marcada para desembarcar no Brasil. Ela chega ao país no final de novembro e traz na bagagem seu show inédito “Fan Experience”, como parte de sua turnê internacional “Que Se Pare El Mundo”. Com realização da MCA Concerts e W+ Entertainment, a tour faz sua estreia em Curitiba, no próximo dia 30 de novembro na Ópera de Arame (R: João Gava, s/n) às 20h30. Além da capital paranaense ela passa ainda por São Paulo (02/12, Theatro NET), Porto Alegre (03/12, Teatro do Bourbon Country) e Rio de Janeiro (04/12, Jeunesse Arena).



Antes das apresentações, a artista fará ainda um encontro com seus fãs no Meet & Greet. Os admiradores ainda poderão conferir uma exposição de objetos pessoas (vestidos, guitarras e prêmios), uma sessão de fotos e bate-papo mediado pela atriz Raissa Chaddad, que ficou conhecida por dar vida a Bia na novela Chiquititas (2013) do SBT. O pocket-show exclusivo vai contar no repertório com os maiores sucessos da cantora, como "A Bailar", cujo clipe já conta com mais de 41 milhões de reproduções no YouTube.

A terceira temporada de “Soy Luna” foi exibida em mais de 60 países, teve as suas duas primeiras temporadas exibidas em TV aberta no Brasil pelo SBT, alcançando incríveis números de audiência. Mas além de interpretar Luna na série, Karol Sevilla é Youtuber e um sucesso nas redes sociais, ela possui mais de 7,1 milhões de inscritos em seu canal e mais de 607 milhões de visualizações em seus vídeos, além de ter mais de 3,7 milhões de likes em sua página no Facebook e 8,5 milhões de seguidores no Instagram.



Os ingressos já estão à venda e os valores variam de R$140,00 (meia-entrada) a R$350,00 (inteira), de acordo com o setor. Plateia - R$340,00 (inteira) e R$170,00 (meia-entrada) / Camarote - R$280,00 (inteira) e R$140,00 (meia-entrada)/ Meet & Greet - R$350,00 (preço único). A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até 02 (dois) ingressos por associado. Promoções não cumulativas com outros descontos previstos por Lei. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Há o acréscimo de R$10,00 por ingresso referente à taxa de administração Disk Ingressos. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller, São José e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9hs às 18hs), na bilheteria do teatro Guaíra (de terça a sábado, das 12h às 21h) e pelo portal www.diskingressos.com.br com entrega em domicílio com taxa de entrega.

REGRAS DO MEET & GREET

· O Meet & Greet dá direito a participar de um breve encontro com a artista Karol Sevilla, a 01 (um) ingresso para o espetáculo e 01 (um) postcard autografado exclusivo.

· Os compradores do Meet & Greet deverão chegar na Teatro Ópera de Arame às 18h30, portando o ingresso original, atrasos não serão tolerados.

· Haverá uma fila exclusiva para os portadores do ingresso do Meet & Greet organizada por ordem de chegada.

· Cada participante terá um breve encontro com a artista e poderá tirar uma foto individual. Caso o fotógrafo faça mais de um clique do fã com a artista, as fotos serão disponibilizadas como “extra” sem nenhuma obrigação por parte da MCA e da W+ Entertainment.

· Será permitida a entrega de presentes para a artista.

· Após o Meet & Greet os fãs serão direcionados aos seus assentos.

· Não será permitido o uso de câmeras fotográficas e filmadoras durante o Meet & Greet. As fotos serão tiradas por um fotógrafo profissional e estarão disponíveis em até 15 dias após o evento na fanpage da MCA e da W+ Entertainment, no Facebook.

SERVIÇO:

KAROL SEVILLA “QUE SE PARE EL MUNDO” TOUR BRASIL 2018

Data: 30 de novembro de 2018 (Sexta)

Local: Ópera de Arame (Rua João Gava, s/n)

Horários: MEET & GREET: 18h30 / Abertura do Teatro: 19h30 / Início do show: 20h30

Duração do show: Aproximadamente 60 minutos

Valores: variam de 140,00 (meia-entrada) a R$350,00 (inteira), de acordo com o setor.

Meet & Greet R$350,00 (preço único)

Plateia R$340,00 (inteira) e R$170,00 (meia-entrada)

Camarote R$280,00 (inteira) e R$140,00 (meia-entrada)

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer.

Descontos Especiais: Associados do Clube Disk Ingressospossuem 50% de desconto na compra de até 02 (dois) ingressos por associado.

* Promoções não cumulativas com outros descontos previstos por Lei.

** Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

*** Acréscimo de R$10,00 por ingresso referente à taxa de administração Disk Ingressos.

**** É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiros e cartões de crédito/débito Mastercard e Visa.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques nos shoppings Mueller, Estação e São José - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call Center Disk Ingressos (41) 3315-0808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Guaíra (de terça a sábado, das 12h às 21h) e pelo portal www.diskingressos.com.br com entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação Etária: LIVRE – Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Informações para o público: (41) 3315-0808

Realização: MCA Concerts e W+ Entertainment