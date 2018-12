Provas do concurso da Polícia Civil acontece neste domingo. Saiba todos os detalhes

Redação Bem Paraná

A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) aplica neste domingo (18) as provas do concurso público para o preenchimento de 100 vagas para o cargo de escrivão da Polícia Civil. O total de 41.161 candidatos farão provas nas cidades de Londrina, Curitiba e Cascavel.

Os portões dos locais de provas serão abertos às 13h20 e fechados, impreterivelmente, às 14 horas. A duração da prova é de cinco horas.

O Cartão Informativo já está disponível no site da COPS - www.cops.uel.br. O documento traz informações importantes ao candidato, como o local de provas e horário de chegada. Para evitar transtornos e atrasos, a equipe da Cops recomenda que o candidato chegue ao local de provas com uma hora de antecedência, portando documento válido original com foto, caneta azul ou preta transparente e Cartão Informativo.

Do total de 41.161 candidatos, 33.161 candidatos são do Paraná e 8 mil dos demais estados brasileiros e Distrito Federal. Só a cidade de Curitiba vai receber 19.458 candidatos, sendo a Pontifícia Universidade Católica o local que concentra 9.341 candidatos. Já Londrina contabiliza 11.772, tendo o Câmpus Universitário como maior local de provas com 7.104 candidatos, os demais farão provas em seis colégios e uma faculdade (Pitágoras). A cidade de Cascavel registra 9.930 candidatos.

Ao todo são 43 locais de provas, com candidatos distribuídos em 970 salas e mais 39 salas com atendimento especial. Segundo informações da Cops, cerca de três mil pessoas vão trabalhar no concurso. No domingo (18) os candidatos farão Prova Preambular de Conhecimentos Gerais e Prova de Conhecimentos Específicos, que juntas somam 60 questões, além de uma redação.

Além das Provas de Preambular de Conhecimentos Gerais e Prova de Conhecimentos Específicos, o concurso é composto por Exame de Aptidão Física, Exame de Investigação de Conduta e Exame de Higidez Física.

GABARITO PROVISÓRIO - O Gabarito Provisório das provas será divulgado na segunda-feira (19), às 17 horas, também no site da Cops.

Consulte o Edital completo do Concurso no endereço www.cops.uel.br