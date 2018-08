Próximas semanas serão de gangorra nas temperaturas

Da Redação Bem Paraná

A previsão do tempo para hoje é de um dia frio em Curitiba e na parte Sul do Paraná. Na parte na divisa com Santa Catarina havia possibilidade de marcas próximas do zero. Em Curitiba o dia começaria com 10ºC, mas a máxima não passa dos 16ºC mesmo durante a tarde. Amanhã resfria mais ainda, e a mínima na Capital cai para 4ºC.

Mas, as próximas semanas terão temperaturas com grande variação, numa verdadeira gangorra — dias com manhãs frias e tardes com temperaturas de até 29ºC na Capital. Neste resto de semana as máximas não chegam aos 20ºC, mas a previsão para a semana que vem é de marcas acima dos 25ºC.

Na semana seguinte as temperaturas voltam a cair, para depois voltarem a subir e ficando perto de marcas do verão. No dia 21, a máxima chega perto dos 30ºC.