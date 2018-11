Próximo filme da Mulher-Maravilha tem estreia adiada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs da Mulher-Maravilha terão de esperar um pouco para assistir à sequência do filme de 2017. Previsto para ser lançado no fim de 2019, "Mulher-Maravilha 1984" ganhou nova data de estreia: junho de 2020.

De acordo com o estúdio Warner Bros., a mudança foi feita para que o longa possa estrear no verão americano -no fim de ano, é inverno naquele país.

"Mulher-Maravilha 1984" terá novamente a israelense Gal Gadot vivendo a personagem principal. A diretora, Patty Jenkins, também continua a mesma.

Algumas cenas do novo longa já foram divulgadas. A própria Patty Jenkins se encarregou de postar as imagens em suas redes sociais.

O primeiro longa arrecadou US$ 821 milhões (cerca de R$ 3 bilhões) e ganhou destaque por ter mulheres como protagonista e diretora.