Próximos feriados serão termômetro da temporada

Rodolfo Luis Kowalski

Os feriados em sequência (no dia 12 de outubro e nos dias 2 e 15 de novembro) prometem ao Litoral do Paraná semanas movimentadas ao longo do próximo mês, numa espécie de “prévia” do que deve vir a temporada de verão 2018/2019 (a estação mais quente do ano se inicia em 21 de dezembro). Comerciantes e empresários do setor hoteleiro, inclusive, já iniciaram os preparativos para o período de maior movimento turístico para a região.

De acordo com Rafael Andreguetto, diretor-executivo da Agência de Desenvolvimento do Turismo Sustentável no Litoral do Paraná (Adetur), depois do feriado do dia 7 de setembro os estabelecimentos litorâneos (hotéis, pousadas, restaurantes e etc) já começaram a fazer as reformas e adequações de seus empreendimentos, enquanto aqueles que possuem imóveis na região fizeram a limpeza de suas casas. Agora, em outubro, começa a demanda por reservas para o verão.

“Os feriados são uma foto do momento de nossa realidade e a preparação, o sentimento de como será a temporada. A gente vê cada vez mais o curitibano, o morador da RMC, ocupando mais o litoral paranaense. Antes iam mais para Santa Catarina, mas agora estão retornando. E temos percebido um crescimento dos interesses de Santa Catarina, principalmente de Joinville, e de São Paulo”, comenta Andreguetto.

Para o feriado desta semana, inclusive, a promessa é de grande movimento nas praias do Paraná. Em Guaratuba, que é um dos principais pontos para os praianos, alguns hotéis já estão com as reservas quase esgotadas. É o caso do VillaReal, cujos dois hotéis na cidade (uma na Praia Caieiras e outro na Praia Central) já estão praticamente lotados.

“Todo feriado tem sido muito bom para os hotéis. Os dois estão praticamente lotados para outubro e no decorrer do ano mesmo tivemos uma expectativa muito boa durante o inverno. Por isso, acreditamos que este verão vai ser para arrebentar”, afirma Claudinei Batista Alves, coordenador do hotel VillaReal da Praia Central.

‘Ajuda de São Pedro’ pode ser fundamental para o comércio

Para que a temporada seja boa como o esperado, é necessário também que São Pedro, o porteiro do reino dos céus, trate de fechar a torneira das chuvas. Na temporada de verão 2017/2018, por exemplo, tudo começou bem, com as praias bombando no final de ano. A partir de janeiro, contudo, vieram as chuvas e o movimento despencou.

“A temporada de verão vai depender também dessa eleição, mas principalmente do clima, que é o que vai ditar em grande medida como será a temporada”, aponta Fábio Luiz Smaniotto, sócio-proprietário do Hotel Nhundiaquara, localizado em Morretes.

Já o diretor-executivo da Adetur ressalta que, mesmo quando há frio em Curitiba, o clima no litoral costuma ser agradável. “O clima no litoral é de 3 a 5 graus mais alto do que na Capital. Então dificilmente alguém vai descer e pegar um clima frio. Nosso clima é úmido, mas sempre ameno e agradável, então sempre tem possibilidades de passeios.”