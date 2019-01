PSB apoia candidato próprio em disputa na Câmara, mas não descarta bloco de esquerda

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Isolado na disputa, o PSB decidiu apoiar para a presidência da Câmara a candidatura de um deputado do partido que antes concorria avulso. Atualmente terceiro secretário, JHC (AL) disputará o posto nesta sexta-feira (1º).

De acordo com o partido, a decisão foi unânime. Ela não exclui, porém, a possibilidade de o partido formar um bloco parlamentar com siglas da oposição ao presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Nesta quarta-feira (30), o PSB deve se reunir com representantes de PT, PSOL e PC do B para articular o conjunto, que poderia garantir espaços na Mesa Diretora para o partido.

Antes de tomar a decisão de apoiar JHC, o partido tentou formar bloco também com PDT e PC do B, que acabaram se unindo a Rodrigo Maia (DEM-RJ), que também arregimenta o PSL de Bolsonaro.

Além disso, outra opção era se unir com PP, MDB e PTB, acordo que também fracassou quando estes decidiram se juntar na campanha pela reeleição do atual presidente da Casa.

Agora Maia também articula para neutralizar a oposição, com a inclusão de PC do B e PDT no bloco das esquerdas. Assim, o bloco conseguiria uma posição de titularidade na Mesa Diretora, que ficaria com o PSB.

No entanto o PC do B resiste a sair do bloco do presidente Casa, e integrantes dizem que a sigla não foi consultada sobre o acordo.