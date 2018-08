PSB cancela convenção que lançaria Lacerda ao governo e agenda reunião

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite desta sexta (3), o PSB cancelou a convenção do partido em Minas Gerais marcada para a manhã de sábado (4) e que lançaria Márcio Lacerda (PSB) candidato ao governo. Foi convocada outra reunião, no domingo (5), para definir o rumo da sigla.

O partido quer impedir a candidatura de Lacerda para cumprir um acordo com o PT, no qual retira o pessebista da disputa para beneficiar a reeleição do governador Fernando Pimentel (PT). Em Pernambuco, o PT retirou a candidatura de Marília Arraes (PT) para apoiar a reeleição de Paulo Câmara (PSB).

Lacerda, no entanto, não aceitou a determinação do partido e afirmou que irá lutar judicialmente para manter sua candidatura. Em resposta, na quinta (2), a direção nacional do PSB interveio e nomeou novos dirigentes em Minas Gerais, ligados ao deputado Júlio Delgado (PSB-MG), que é inimigo de Lacerda.

Nesta sexta (3), a nova direção assumiu e afirmou ter constatado irregularidades na convenção marcada pelos antigos dirigentes, alinhados a Lacerda. Segundo René Vilela, novo presidente do PSB de Minas, havia, por exemplo, delegados filiados a outros partidos aptos a votar.

Diante disso, a direção nacional do partido publicou um ato anulando a convenção. Segundo Vilela, mesmo que os aliados de Lacerda façam a reunião e o lancem candidato, isso não terá validade.

A nova convenção será no domingo (5) às 20h -último dia para comunicar à Justiça Eleitoral quem serão os candidatos do partido para o governo, Senado, Assembleia e Câmara dos Deputados.

Também nesta sexta, Lacerda entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral questionando a mudança da direção do PSB em Minas Gerais.