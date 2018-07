PSC nega ter lançado ‘laranja’

O PSC divulgou ontem nota para negar que tenha lançado um candidato ‘laranja’ ao Senado, como parte de um ‘acordo branco’ entre a coligação do candidato ao governo, deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) e o ex-governador e pré-candidato a senador, Beto Richa (PSDB). Inicialmente, a coligação de Ratinho Jr tinha como pré-candidatos ao Senado, o deputado federal Hidekazu Takayama (PSD), a deputada federal Christiane Yared (PR), além de cogitar uma aliança com o PSL do deputado federal e pré-candidato a senador, Fernando Francischini. Na convenção do último sábado, porém, a coligação não anunciou nenhum candidato oficial ao Senado, alegando que a questão seria decidada depois.

Na segunda-feira, o ex-ministro da Saúde e deputado federal Ricardo Barros (PP), afirmou que não esperava mais o apoio de Beto Richa à candidatura à reeleição de sua esposa, a governadora Cida Borghetti (PP). Segundo Barros, Richa deve ser candidato avulso ao Senado em ‘acordo branco’ com Ratinho Jr. “O governador Beto Richa já deu declarações de que quer ser candidato avulso. Ratinho Jr também não lança senador para um eventual ‘acordo branco’ com o governador Beto Richa. É o quadro que está formado”, disse.

Após a convenção, o PSC anunciou que Takayama desistiu de disputar o Senado, em favor do secretário-geral do partido, Renan da Mata. Segundo a nota do PSC, o PSD “optou por Renan da Mata porque entende que a população anseia por uma renovação política”. O partido afirma ainda que “repudia qualquer informação divulgada por parte da imprensa que considere a candidatura de Renan como ilegítima”. E que “denominá-lo como laranja é uma inverdade, além de ser pejorativo e de prejudicar fortemente a isonomia do pleito eleitoral”.