PSDB paulistano libera filiados no segundo turno entre Bolsonaro e Haddad

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A executiva municipal do PSDB de São Paulo decidiu, "salvo orientação em sentido diverso das instâncias superiores do partido", liberar seus filiados para tomar posição no segundo turno entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL).

O presidente João Jorge também discutiu a campanha estadual, que agora se afunilou entre João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB).

Parte do tucanato faz oposição a Doria e declarou voto em França e ainda em Paulo Skaf (MDB) no primeiro turno.

"A Executiva convoca todos filiados a se integrarem na campanha de segundo turno de João Doria ao governo do Estado de São Paulo", disse Jorge.