PSG decide na Sérvia vaga para o mata-mata da Liga dos Campeões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain decide, nesta terça-feira (11), às 18h, sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O time de Neymar enfrenta o Estrela Vermelha, em Belgrado, dependendo apenas de seus esforços para avançar. Com uma lesão muscular, o craque brasileiro ainda não está garantido entre os titulares da equipe francesa.

Com oito pontos, o PSG já esteve em situação complicada no torneio. Mas com o triunfo sobre o Liverpool na rodada passada, se colocou na vice-liderança do Grupo C, sem depender de outros resultados para ficar entre os 16 melhores.

Até mesmo um empate pode servir para o PSG avançar. Nesse caso, os franceses só seriam eliminados em caso de vitória do Liverpool sobre o Napoli por um gol de diferença, com um placar de 4x3, 5x4, 6x4 e assim por diante.

A outra partida da chave já representa praticamente um mata-mata. Jogando em casa, o Liverpool, que soma seis pontos, se classificará com uma vitória por dois gols de diferença ou por 1x0. Se ganhar por 2 a 1 ou 3 a 2, só avançará se o PSG não bater o Estrela Vermelha.

Já o Napoli, que é um dos seis invictos da Liga, depende de um empate para se classificar. O time italiano lidera a chave com nove pontos. Se perder por 1 a 0, só avançará em caso de derrota do PSG. Se perder por 2 a 1 ou 3 a 2, só será eliminado com um empate do PSG.

Uma outra disputa de mata-mata no torneio está no Grupo B. O Barcelo já está garantido em primeiro lugar, mas Tottenham e Inter de Milão se enfrentam pela segunda vaga.

O time inglês joga contra o Barcelona no estádio Camp Nou e depende uma vitória simples para avançar. Já a Inter de Milão tem de bater o eliminado PSV Eindhoven em casa e torcer para o Tottenham não vencer.

Pelo Grupo A, Atlético de Madri e Borussia Dortmund já estão classificados e só vão definir as colocações. O time espanhol lidera a chave, com 12 pontos, e enfrenta o Brugge fora de casa. O Dortmund tem dois pontos a menos e encara o Monaco também como visitante.

No Grupo D, Porto e Schalke estão classificados, com o time português já garantido na primeira posição. Fica faltando apenas definir o terceiro lugar, que garante vaga na Liga Europa. O Galatasaray soma quatro pontos e recebe o Porto. Já o Lokomotiv Moscou tem um ponto a menos e visita o Schalke.