Psicanalista Vera Iaconelli substituirá Tati Bernardi em debate na Casa Folha

PARATY, RJ (FOLHAPRESS) - Por razões pessoais, a escritora Tati Bernardi, colunista da Folha de S.Paulo, não poderá mais participar do debate "Homem-Objeto e Outras Coisas sobre Ser Mulher", marcado para acontecer neste sábado (28), às 15h, na Casa Folha, durante a Flip. Ela será substituída nessa mesma conferência por Vera Iaconelli, psicanalista e doutora em psicologia.

Iaconelli, também colunista da Folha de S.Paulo, irá partir do livro "Homem-Objeto e Outras Coisas sobre Ser Mulher" (Companhia das Letras), escrito por Tati, para abordar assuntos ligados à relação homem e mulher.

"Vou falar sobre os novos papéis do homem e da mulher nos dias de hoje e sobre a construção das novas famílias, que são temas presentes no livro", diz a psicanalista, que também aborda esses tópicos da contemporaneidade em suas colunas e no consultório. O debate será mediado por Fernanda Mena, repórter especial da Folha de S.Paulo.

Durante o festival literário de Paraty, a rua do Comércio, 8, no centro histórico da cidade fluminense é palco da Casa Folha, que recebe debates com filósofos, economistas, sociólogos, historiadores, entre outros intelectuais. A programação, que vai até domingo (29), é sempre gratuita.

O espaço conta com uma livraria, que venderá as coleções da Folha, livros da Publifolha e da Três Estrelas. Lá, são servidos cafés de diferentes regiões brasileiras como cortesia, distribuídos pela Melitta, uma das apoiadoras da casa. A cerveja Paulistânia, outra apoiadora do espaço, será servida de quinta (26) a sábado (28), a partir de 21h -nesse horário, uma banda se apresenta na casa. O local tem o apoio da International Paper.

Em anos anteriores, a Casa Folha, que existe desde 2011, já recebeu nomes como os de Fernanda Torres, Guilherme Boulos, Gregorio Duvivier e Ilona Szabó.