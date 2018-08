PSL de Bolsonaro ‘rifa’ candidato ao governo

Se depender do próprio partido, o advogado Ogier Buchi (PSL) não será mais candidato ao governo do Paraná. De acordo com a assessoria da sigla, o partido não fez o registro da candidatura própria ao governo no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por orientação da Executiva Nacional, liderada pelo seu presidenciável, deputado Jair Bolsonaro. Buchi, no entanto, fez o próprio registro de maneira avulsa.

A advogada Carla Karpstein, especialista em Direito Eleitoral, afirma que a legislação permite o registro avulso. “Existe uma previsão legal em que o candidato pode registrar candidatura quando o partido não o faz. Neste ano é diferente dos outros anos. O sistema é eletrônico. Ele protocolou um documento físico, por isso não apareceu de imediato. O partido protocolou pelo sistema só candidatos ao Senado, suplentes e proporcionais. Só que exige uma série de documentos partidários. E isso que não sabemos como vai ficar”, afirma a especialista.

Agora, o candidato aguarda para saber se seu partido entrará com pedido de impugnação na Justiça Eleitoral. “O partido pode até tentar impugnar minha candidatura. Se a Justiça aceitar eu vou cumprir. Sou advogado e sei que decisão judicial é para ser cumprida”, afirma.

O político reclama da postura da legenda e de Jair Bolsonaro. “Eu tenho pedido de registro para uma coligação. Os outros dois partidos (Patriotas e PTC) apoiam a minha candidatura. Se o PSL mudou, é problema do PSL. Eu não mudei. A Justiça Eleitoral vai julgar no tempo da Justiça. Agora, ao Bolsonaro é aplicado o estatuto do PSL. O artigo 17 do estatuto diz que são deveres dos filiados do patido trabalhar e apoiar o candidato do partido. Eu entendo que ele tem direito de registrar a candidatura e depois discutir essa mudança partidária, que aliás foi posterior à convenção”, afirma.

Áudio - Na noite de quinta-feira, o PSL chegou a enviar nota à imprensa para anunciar sua postura. “Esta foi uma estratégia decidida pelo presidenciável Jair Bolsonaro diante do cenário das eleições 2018”, dizia a nota. “O momento agora pede um esforço de todos para a missão maior: eleger Bolsonaro presidente do Brasil”, conclui o texto.

Em um áudio que circulou na internet, Bolsonaro declarou apoio ao deputado estadual Ratinho Junior (PSD) ao governo. “Quero informar a todos vocês que meu candidato ao governo do Estado é o Ratinho Junior”, disse.

Buchi confirmou que não recebeu apoio do presidenciável. No início da noite de ontem, a Band TV chegou a anunciar que diante da situação, o jornalista estava fora do debate de ontem, por não ter sua candidatura oficialmente registrada na Justiça eleitoral. Segundo representante da Band, “o nome do candidato Ogier Buchi, do PSL, não aparece na nossa lista e por causa disso, por orientação do nosso departamento jurídico, ele não tem condições, não está apto para participar do debate”. Logo depois, porém, a emissora voltou atrás e autorizou sua participação no confronto.

O deputado federal Fernando Francischini (PSL-PR), coordenador da campanha de Bolsonaro no Paraná, não respondeu aos pedidos da reportagem.