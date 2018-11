PSOL apoiará PT no segundo turno da corrida presidencial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PSOL apoiará integralmente o candidato do PT, Fernando Haddad, no segundo turno da corrida presidencial.

O anúncio foi feito pelo Guilherme Boulos em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Ele disse que no primeiro turno o PSOL apresentou uma mensagem de mudança e plantou sementes para o futuro.

"O Brasil está numa encruzilhada de destino, entre a democracia e o autoritarismo, a civilização e a barbárie, a defesa e a destruição dos direitos sociais. Sempre tivemos coerência. Por isso, declaramos nosso apoio integral ao Fernando Haddad", afirmou.

Guilherme Boulos explicou que o partido se integrará à coordenação da campanha e contribuirá nas ruas, através do diálogo com as pessoas, e nas urnas.