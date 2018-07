PSOL lança em convenção Boulos, que promete descriminalizar o aborto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guilherme Boulos foi oficializado na tarde deste sábado (21) como candidato à presidência pelo PSOL, se comprometendo a revogar medidas do governo Temer e descriminalizar o aborto.

"Nosso primeiro compromisso é revogar as medidas do governo Michel Temer", disse Boulos, que foi recebido pela militância sob o grito de "Eu não abro mão de um presidente que faz ocupação".

A convenção foi promovida em um hotel em São Paulo e contou com outros líderes do partido, como o deputado estadual do Rio Marcelo Freixo e a ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina.

Boulos, 35, também afirmou que defenderá o direito ao aborto e tratará o tema como uma questão de saúde pública, citando dados sobre mulheres que morrem com abortos clandestino, especialmente pobres e negras.

"As mulheres estão morrendo. O tema tem que ser trazido à tona. Não pode ficar debaixo da mesa", disse.

Coligado ao PCB, o PSOL aposta numa campanha feita "de baixo para cima", com apoio dos movimentos sociais, para conquistar o eleitorado e superar dificuldades, com os 13 segundos na propaganda eleitoral na TV e no rádio.