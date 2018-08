PT aprova aliança com PSB em Pernambuco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Diretório Nacional do PT aprovou, na noite desta sexta-feira (3), a aliança formal com o PSB de Pernambuco. A resolução, que permite ainda o apoio à reeleição do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB), no Ceará, teve 59 votos favoráveis contra 28.

Neste momento, o Diretório Nacional discutirá recursos contrários a essa determinação. São três: de Pernambuco, Ceará e Maranhão. Mas a tendência é de manutenção dos acordos regionais.

Mantida essa decisão, a pré-candidata do PT ao Governo de Pernambuco, a vereadora Marília Arraes, deverá concorrer à Câmara dos Deputados.

Esse acerto entre PT e PSB levará ao isolamento do candidato do PDT, Ciro Gomes, que buscava uma aliança com o PSB.

A atuação do PCdoB foi fundamental para a consolidação desse acordo com o PSB, o que fortaleceu o nome de Manuela D'Ávila para ocupar a vice da chapa do PT à Presidência.