PT é a única grande sigla a não assinar acordo contra notícias falsas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT é o único grande partido que ainda não assinou documento de não proliferação de notícias falsas que foi elaborado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) há um mês e meio, no dia 5 de junho.

O documento foi firmado pelo presidente do TSE, ministro Luiz Fux, inicialmente com dez partidos. Hoje, o acordo conta com a adesão de 29 siglas.

Pelos termos do acordo, os partidos signatários "se comprometem a manter o ambiente de higidez informacional, de sorte a reprovar qualquer prática ou expediente referente à utilização de conteúdo falso no próximo pleito".

Segundo o PT, é papel da Justiça Eleitoral o cumprimento da Constituição, sem depender de qualquer termo de compromisso.

"O PT é o partido que mais se empenha no combate às notícias falsas porque desde sua fundação é alvo de mentiras na imprensa e de forma sistemática no submundo das redes sociais", disse o secretário nacional de comunicação do PT, Carlos Henrique Árabe.

Outras siglas que ainda não assinaram o documento são: PCO, PMB, PSTU, PTC e Podemos.

Além do acordo com os partidos, Luiz Fux assinou memorando de entendimentos com as empresas Google e Facebook, que se comprometeram a combater "a desinformação gerada por terceiros".