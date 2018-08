PT estuda esconder Haddad em debate para não esvaziar Lula

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT está às voltas com um dilema nesta quinta (9): deixar ou não o ex-prefeito e candidato a vice-presidente pelo partido, Fernando Haddad, comparecer ao debate da TV Bandeirantes?

A ideia do grupo favorável ao comparecimento é que Haddad vá ao evento como convidado na plateia, para ocupar os espaços possíveis na mídia, aparecendo em entrevistas na entrada, na saída e nos intervalos do debate. E sempre “denunciando” a ausência de Lula, que foi impedido de participar pela Justiça.

Mas há um outro grupo de dirigentes frontalmente contrário a essa estratégia.

Por eles, Haddad deve se recolher o máximo possível, evitando aparecer muito para não naturalizar a ideia, já corrente, de que Lula não poderá ser candidato e de que ele será o plano B do partido na corrida presidencial.

Esse mesmo grupo pretende evitar que Haddad até mesmo apareça no programa eleitoral do partido, a partir do dia 31 de agosto. Quer ainda limitar uma eventual agenda de viagens com Manuela D’Ávila, que ocupará a vice caso Lula consiga se candidatar -e também caso o ex-prefeito venha a substituí-lo na cabeça da chapa.

Há, portanto, duas teses em choque neste momento no PT: a primeira, a de esconder Haddad até onde for necessário. A segunda, a de colocá-lo em exposição máxima, aproveitando todas as oportunidades que ele tiver de aparecer, já que o tempo de campanha até 7 de outubro é curto para torná-lo conhecido.