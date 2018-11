PT não pode pedir desculpas por chegar ao 2º turno, diz Gleisi

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), disse nesta segunda-feira (15) que o partido não pode pedir desculpas por ter chegado ao segundo turno e afirmou que a legenda está disposta a fazer alterações no programa de governo do presidenciável Fernando Haddad (PT) para atrair mais apoios.

Nesta tarde, PT, PC do B, PSB, PSOL, PROS e PCB assinaram um manifesto estabelecendo uma "frente ampla pela democracia". O PDT, que declarou apoio crítico a Haddad contra a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL), não mandou representantes.

A ideia do grupo, agora, é conseguir apoio de nomes de outras legendas, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e de artistas, intelectuais e líderes religiosos.

Gleisi afirmou que o PT está disposto a admitir críticas à sigla e transformar a candidatura de Haddad em suprapartidária, "um símbolo de resistência democrática no Brasil".

"É possível diante do quadro que estamos vivendo. Não dá para o PT pedir desculpas porque chegou ao segundo turno. Nós temos uma base social. O PT tem 30% dos votos deste país, isso é muito significativo, é uma força social. Pode ter críticas ao PT, é natural que tenha, somos uma organização humana, com todas as nossas falhas e com todos os avanços que tivemos", afirmou a presidente do PT.

A senadora disse contar com todos que foram signatários da Constituição de 1988, "ou seja, a maioria dos partidos que está no Congresso Nacional, inclusive os partidos de centro-direita e que têm respeito à institucionalidade e à democracia".

Em função disso, explicitou a disposição de mexer no programa do governo.

"Quando a gente faz uma aliança, a gente já abre para fazer discussões programáticas. Se você não tiver nenhuma intenção de fazer flexibilização, você não faz aliança, você disputa a eleição sozinho", afirmou a presidente do PT.

"No segundo turno, nós também, em conversas com outras forças, fomos buscar adequar as questões programáticas a chamar outras forças políticas."

A petista disse que, no entanto, questões como direitos dos trabalhadores, acesso a bens básicos e erradicação da fome são inegociáveis.

Líderes dos partidos disse que já estão procurando quadros de outras legendas, inclusive MDB e PSDB, mas não quiseram citar nomes.

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, disse que há divergências entre os partidos da frente e o PT, mas o atual momento do país exige unidade.

"Preservando nossas divergências, não estamos exigindo nenhum tipo de autocrítica. Nosso objetivo aqui é colaborar com o fortalecimento desta frente", afirmou.

Os presidentes dos seis partidos minimizaram a ausência do PDT na reunião desta segunda-feira.

O presidente da sigla, Carlos Lupi, estava em São Paulo, onde participou de um ato para formalizar apoio do PDT à candidatura de Márcio França (PSB) ao governo paulista.

O partido havia declarado na semana passada "apoio crítico" à candidatura de Haddad ao Palácio do Planalto. O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, eliminado no primeiro turno, viajou para a Europa, deixando claro que não se envolveria na campanha petista.

Gleisi afirmou que Ciro retorna ao Brasil até o fim desta semana e será procurado por Haddad.

"Eles têm consciência do que está em jogo, então, acredito que nós vamos tê-los em breve no processo cotidiano da eleição. Nós temos que respeitar o tempo das pessoas. Tem um tempo pós-eleitora. Eu acho que ele está procurando refletir, ser recompor, mas eu não tenho dúvidas da caminhada democrática do Ciro Gomes e do lado que vai estar na história", disse a presidente do PT.

O presidente do PSB, Carlos Siqueira, também disse acreditar que terá apoio mais efetivo do PDT. Ele confirmou que o ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa está contra a candidatura de Bolsonaro, mas não soube dizer o nível de apoio dele à de Haddad. O ex-ministro e Haddad reuniram-se em Brasília na semana passada.

O encontro desta segunda serviu também para que os partidos de esquerda subissem o tom contra Bolsonaro.

"Vemos uma campanha que acentuou a agressividade. É um candidato que não aparece em debate. É uma farsa. Queremos que ele se apresente para o debate. Não fuja", disse a presidente do PC do B, Luciana Santos (PE).

Líder do PT na Câmara, o deputado Paulo Pimenta (RS) afirmou que o capitão reformado seria depenado em um debate com Haddad.

"Nunca vi o Bolsonaro participar de um debate com ninguém. Eu o vi muitas vezes gritando nos corredores, geralmente com mulheres, porque ele é muito covarde. Ele é corajoso quando está em bando ou quando briga com mulher. Com homem, geralmente, ele é covarde. Se ele for num debate com Haddad, ele vai ser depenado", afirmou Pimenta.