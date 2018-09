PT prepara mutirão para reta final de campanha presidencial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para a reta final da campanha presidencial, o comando do PT está organizando caravanas nas 95 cidades com mais de 200 mil habitantes. Os militantes estão sendo convocados para ir às rua nos dias 29 e 30 de setembro, a uma semana do primeiro turno, marcado para o dia 7 de outubro.

"Vamos percorrer cada canto do Brasil profundo levando nossas bandeiras, deixando nosso material, falando às pessoas diretamente. Agitar a Campanha. Mostrar nossa força e alegria e arrancar para a semana decisiva que deve nos levar ao segundo turno e garantir a vitória do povo sobre o Golpe", diz mensagem distribuída a militantes e partidos aliados.

O candidato da sigla, Fernando Haddad, apareceu em segundo lugar, com 19% das intenções de voto, na pesquisa Ibope divulgada nesta terça (18). No levantamento anterior do instituto, o indicado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparecia com 8%. Jair Bolsonaro (PSL) lidera a disputa com 28%.