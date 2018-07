PT propõe mudar escolha no STF

Coordenador do programa de governo do PT e apontado como possível substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato, na disputa presidencial - possibilidade que ele neste momento nega -, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad disse que o partido pretende mudar a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje atribuição do presidente da República.

“A ideia é de que nós aperfeiçoemos os mecanismos de indicação (de ministros do STF). Não que não caiba ao chefe do Executivo indicar, mas tem de ser precedido de uma oitiva mais ampla, um processo mais transparente”, afirmou Haddad. “O ex-presidente Lula se ressente um pouco do fato de que as escolhas foram muito isoladas, sem uma escuta maior. Há a possibilidade de seguir algumas cortes constitucionais internacionais que têm mandato, alguma coisa como 12 anos”, disse o ex-prefeito.

Sobre a tática do PT de insistir com a candidatura do ex-presidente Lulaaté os últimos recursos na Justiça Eleitoral, Haddad disse que “a situação é tão inédita” que não sabe “avaliar se vai dar tempo de transferir os votos”.