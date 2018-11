Publicação independente de poesia 'À Cidade' vence Jabuti de livro do ano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lançada de maneira independente, "À Cidade", do cearense Mailson Furtado, ganhou o troféu de livro do ano no Jabuti, mais importante premiação do mercado editorial brasileiro.

Ele escreveu, editou, diagramou e até ilustrou a capa do volume.

"À Cidade" é uma obra de poesia sobre a terra natal do autor, o pequeno município de Cariré, de 20 mil habitantes. Ele também venceu na categoria poesia.

O autor fez um discurso muito emocionado após ser anunciado como o grande ganhador do ano. "O livro foi todo feito à mão, de maneira independente. Até o desenho da capa é meu. A obra narra sobre o meu lugar, uma cidade que nunca entrou em nenhum registro bibliográfico, e agora estou com esse prêmio", afirmou ele, que venceu R$ 100 mil na categoria livro do ano e R$ 5.000 da Câmara Brasileira do Livro.

Ele diz esperar que o prêmio abra as portas do mercado editorial para "uma literatura que se faz sozinho" e para autores independentes que não encontram espaço para lançarem suas obras. "Praticamente todos os meus contatos de literatura pagam para se publicar. Este prêmio não é meu, é nosso", afirmou, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

A atriz Fernanda Torres foi premiada por seu romance de estreia, "Fim" (Companhia das Letras), na categoria livro brasileiro publicado no exterior.

VEJA LISTA COMPLETA DE PREMIADOS:

EIXO LITERATURA

- Conto

"Enfim, Imperatriz", de Maria Fernanda Elias Maglio, editora Patuá

- Crônica

"O poeta e outras crônicas de literatura e vida", de Rubem Braga, André Seffrin, Gustavo Henrique Tuna|, Global Editora

- Histórias em Quadrinhos

"Angola Janga", de Marcelo D'Salete, editora Veneta

- Infantil e Juvenil

"O Brasil dos Dinossauros", de Luiz Eduardo Anelli e Rodolfo Nogueira, ed. Marte Cultura e Educação

- Poesia

"à cidade", de Mailson Furtado Viana, independente

- Romance

"O clube dos jardineiros de fumaça", de Carol Bensimon, ed. Companhia das Letras

- Tradução

"Poemas | Tradutor(a): Geraldo Holanda Cavalcanti | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

O macaco e a essência | Tradutor(a): Fábio Bonillo | Editora(s): Biblioteca Azul

EIXO: ENSAIOS

- Artes

Imaginai! O teatro de Gabriel Villela | Autor(a): Rodrigo Louçana Audi, Dib Carneiro Neto | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

- Biografia

Roquette-Pinto: o corpo a corpo com o Brasil | Autor(a): Cláudio Bojunga | Editora(s): Casa da Palavra

- Ciências

As Maravilhosas Utilidades da Geometria: da pré-história à era espacial | Autor(a): Adalberto Ramon Valderrama Gerbasi | Editora(s): Marcelino Champagnat - PUCPRESS

- Economia Criativa

Design de Capas do Livro Didático: A Editora Ática nos Anos 1970 e 1980 | Autor(a): Didier Dias de Moraes | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

- Humanidades

Democracia Tropical | Autor(a): Fernando Gabeira | Editora(s): Estação Brasil

EIXO: LIVRO

- Capa

O Corego: Texto Anônimo do Século XVII sobre a Arte da Encenação | Capista: Carla Fernanda Fontana | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo

- Ilustração

Os trabalhos da mão | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Editora Positivo

- Impressão

Bruno Dunley | Responsável: Ipsis (Jesué Pires) | Editora(s): Associação para o Patronato Contemporâneo

- Projeto Gráfico

CONFLITOS: FOTOGRAFIA E VIOLÊNCIA POLÍTICA NO BRASIL - 1889-1964 | Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Instituto Moreira Salles

EIXO: INOVAÇÃO

- Formação de Novos Leitores

Projeto: Psicanálise e literatura - Freud e os clássicos | Responsável: Ingrid de Mello Vorsatz

- Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: Fim | Autor(a): Fernanda Torres | Editora(s): Companhia das Letras