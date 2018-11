Público pode cantar junto com coral em espetáculo no Theatro Municipal de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na primeira metade do século 18, Georg Friedrich Händel (1685-1759) era tão conhecido em Londres quanto um popstar do mundo da música atual. Antes de se estabelecer na cidade, onde viveria por mais de 50 anos, ele estudou em Hamburgo e na Itália, aprimorando seus conhecimentos sobre a música deste país, então altamente admirada na Inglaterra.

Só na década de 1720 Händel estreou cerca de 40 óperas. No entanto, quando a ópera ao estilo italiano perdeu o favoritismo do público, o compositor viu-se à beira da falência e acabou migrando para o oratório -um gênero que não implicava custos de produção tão altos e que caiu no gosto dos ingleses.

São estes os caminhos que levam a "O Messias", seu sexto oratório. "É a obra mais importante de Händel", afirma o maestro Roberto Minczuk, que rege o espetáculo em São Paulo, desta sexta (30) a domingo (2).

O libreto em inglês de Charles Jennens trata de três momentos da vida de Cristo: Nascimento, Paixão e Redenção. "O Messias" estreou em Dublin em 1742 e, depois de uma receptividade modesta, ganhou popularidade, tornando-se um dos trabalhos corais mais realizados do repertório clássico.

"O coro de 'Aleluia' talvez seja a música mais universal, junto com a 'Sinfonia nº 5', de Beethoven e 'Eine Kleine Nachtmusik', de Mozart", completa o maestro.

A apresentação terá como solistas a soprano Lina Mendes, a mezzo Luisa Francesconi, o tenor Anibal Mancini e o barítono Michel de Souza. Minczuk comanda a Sinfônica Municipal, enquanto a maestrina Naomi Munakata, o Coral Paulistano. Além das apresentações habituais, o espetáculo terá uma atração à parte: "O Messias Cante Junto", no qual a plateia poderá interpretar os números corais.

Roberto Minczuk afirma que essa é uma tradição que existe na Grã-Bretanha há muito tempo, tendo se estendido aos países de língua inglesa. "Já fiz algumas vezes com a Filarmônica de Calgary, no Canadá. Cantar 'O Messias' com a orquestra era o espetáculo mais desejado do ano", conta. "Serão oito coros nos quais, da plateia, as pessoas poderão cantar junto com os artistas que estarão no palco".

A maestrina Naomi Munakata não vê grandes dificuldades em conciliar as vozes profissionais com as do público. "A expectativa de cantar com os profissionais é tão grande que eles prestam muita atenção e se preparam para isso. Geralmente não há problema, e, de acordo com a minha experiência, o resultado é surpreendente".

Os interessados em participar podem baixar o áudio em português na página do Theatro Municipal. No dia 1º, às 20h, haverá um ensaio. "O Messias Cante Junto" ocorre em 2 de dezembro, às 16h30.

O Messias

Onde: Theatro Municipal - pça. Ramos de Azevedo, s/nº, São Paulo.

Quando: Sex. (30), às 20h, sáb. (1º), às 16h30, e domingo (2), às 16h30 (neste dia ocorre 'O Messias Cante Junto', com ensaio no dia 1º/12, às 20h).

Quanto: Ingr.: R$ 12 a R$ 40, theatromunicipal.org.br