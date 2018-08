Público vai escolher atrações do Psicodália 2019

Redação Bem Paraná com assessoria

As bandas interessadas em tocar no Psicodália 2019 poderão inscrever suas propostas no período de 20 a 31 de agosto de 2018 no site do evento. Entre as inscritas, 12 serão pré-selecionadas pela curadoria do festival e participarão da votação popular que definirá as três mais votadas, que tocarão na 22ª edição do evento, que acontece de 1 a 6 de março. É a primeira vez que o público vai ajudar, diretamente, a escolher atrações que subirão ao palco.

O processo todo se dará no site do Psicodália. As bandas selecionadas pela curadoria serão conhecidas no dia 01 de outubro, quando o público iniciará a escolha de suas preferidas, até 17 de outubro. E, finalmente, no dia 19 de outubro serão divulgados os nomes das três atrações que o público quer ver no palco do Psicodália.

A intenção é apostar em artistas interessados no Festival e aproximar ainda mais o público, explica o diretor do Psicodália, Klauss Eira. “Queremos abrir possibilidades aos artistas e a oportunidade do público fazer parte da curadoria”, pontua ele, acrescentando que serão aceitas inscrições de artistas “iniciantes, profissionais, com pouco ou muito tempo de estrada, desde que seja música autoral.” “Estamos confiantes que receberemos materiais de qualidade e que festival, artistas e público ganharão com isso", diz. A votação popular complementará o trabalho da curadoria que acompanha permanentemente a cena autoral em festivais, show, feiras de música, além de muita pesquisa e conversas com olheiros pelo Brasil afora.

Oficinas, cinema e teatro – Na 22ª edição, o festival mantém sua proposta multicultural, oferecendo também uma extensa programação com teatro, cinema, recreação infantil e adulta, além das oficinas temáticas. As propostas de cinema, teatro, para oficinas e atividades recreativas também deverão ser enviadas pelo site do Psicodália. O período de inscrição também começa no dia 20 de agosto e segue até 5 de outubro de 2018. E para acompanhar todos os detalhes basta acessar as páginas do evento nas redes sociais.

Ingressos – O primeiro lote de ingressos para o Psicodália 2019 está à venda pelo Disk Ingressos. A novidade é que o cadastro será realizado na hora da compra, facilitando o acesso. Para concluir a compra é obrigatório cadastrar o nome completo, número do telefone, RG, CPF e e-mail de todos os compradores. A intenção é agilizar o atendimento e dar ainda mais segurança para quem está comprando seu ingresso.

A Fazenda Evaristo, localizada em Rio Negrinho/SC, a 120 km de Curitiba, continua sede do evento. Nas redes sociais e no site do evento 2019 é possível conferir todas as novidades da 22ª edição do Psicodália.

Serviço:

Psicodália 2019: de 01 a 06 de março de 2019.

Fazenda Evaristo – Rio Negrinho/SC.

Ingressos: A partir de R$ 420,00 (meia-entrada). Parcelamento em até 6x sem juros.

Terá direito ao benefício da meia-entrada:

Idosos; menores de 18 anos; estudantes (independente da idade, desde que regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino público ou particular, oficialmente reconhecidos, de nível fundamental, médio e superior, e técnico profissionalizante); professores; portadores de deficiência; doadores de sangue; jovens de 15 a 29 anos de idade de baixa renda que se enquadrem nos critérios legais; classe artística com carteirinha do Sated (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão) ou OMB; e portadores do cartão Disk Ingressos.

Informações:

www.psicodalia.com.br

Siga no Facebook: /psicodaliafestiv al

Evento no Facebook: www.facebook.com/eve nts/2062605950704344/

Instagram: @psicodaliafestival

Agenda de inscrições:

20/08 a 31/08: Período de inscrição de bandas.

20/08 a 05/10: Período de inscrição para as oficinas e teatro.

01/10: Divulgação das bandas selecionadas para votação.

19/10: Resultado final das bandas.

20/11: Divulgação do resultado das oficinas e teatro selecionados.