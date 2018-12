PUCPR abre inscrições para o Vestibolsa, que dá desconto de 50% a 100% na mensalidade

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A PUCPR abriu as inscrições na segunda (03) para o Vestibolsa – novo vestibular da Instituição que ofertará mais de 40 bolsas, sendo 10 bolsas integrais (100%) e 30 parciais (50%) para os cursos de graduação nas modalidades online, semipresencial e presencial da Universidade dos Câmpus Curitiba, Londrina, Toledo e Maringá (com exceção do curso de Medicina de todos os câmpus).

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas até o dia 11 de janeiro de 2019, com confirmação mediante pagamento do boleto no valor de R$ 65,00. As provas serão realizadas no dia 19 de janeiro de 2019, com duração de três horas, tendo início às 14h e término às 17h, abrangendo questões objetivas de múltipla escolha e uma redação.

O Vestibolsa tem a finalidade de selecionar candidatos com os melhores desempenhos e que demostrem domínio dos conteúdos das disciplinas do ensino médio, capacidade de articular ideias com clareza, de relacionar e interpretar fatos e dados, além de raciocinar de maneira lógica. “Esse vestibular é a oportunidade que os estudantes têm de ingressar numa universidade de excelência, com acesso a uma variedade de possibilidades que o tornarão cidadão global!”, conta Maria Beatriz Balena, pró-reitora de Graduação da PUCPR.

As portas de acesso aos prédios onde serão realizadas as provas serão abertas uma hora antes do início da prova e fechadas 20 minutos antes do início da prova. O candidato que chegar ao local de prova após esse horário, terá sua entrada vedada e será automaticamente eliminado do concurso.

O gabarito será postado no site da PUCPR no dia 21 de janeiro, e o resultado sairá a partir das 17h do dia 30 de janeiro de 2019.

Saiba mais sobre o Vestibolsa no portal do programa.