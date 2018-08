PUCPR abre inscrições para o Vestibular de Verão 2019. Provas de Medicina terão novidades

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Vestibular de Verão 2019 da PUCPR está com as inscrições abertas até o dia 10 de outubro. As provas serão aplicadas no dia 14 de outubro nas cidades de Curitiba, Londrina, Toledo, Maringá e Florianópolis. O candidato deve se inscrever no site pucpr.br/estudenapuc e pagar uma taxa de R$ 65, via boleto bancário. Para os candidatos que se inscreverem na modalidade de treineiro, a taxa é de R$ 39.

Este ano, a PUCPR apresenta algumas novidades para o vestibular do curso de Medicina, com adequações no número de questões, redação e tempo de prova, medidas que visam selecionar ingressos com competências compatíveis com curso e o profissional médico.

“A evolução do processo seletivo é mais uma ferramenta na busca de cidadãos criativos, empreendedores e solidários, que estejam alinhados com a nova proposta educacional da PUCPR. Entendemos que estamos em um novo momento, com novos desafios, especialmente no que tange o profissional do futuro”, explica Beatriz Balena, Pró-Reitora de Graduação da PUCPR.

Graduação Internacional

Também estão abertas as inscrições para a Graduação Internacional da PUCPR – o American Academy. O programa, que conta com a parceria da Kent State University (Ohio – EUA) – traz o melhor do ensino superior norte-americano para dentro da universidade paranaense.

O processo seletivo é diferenciado, sem vestibular tradicional, e o estudante cursará os dois primeiros anos na PUCPR, em Curitiba, em aulas ministradas em inglês, por professores da Kent. O currículo é baseado no modelo Liberal Arts de educação, plenamente difundindo nos Estados Unidos, cobrindo tópicos das áreas de Artes, Humanidades, Ciências Naturais e Ciências Sociais. Após os dois primeiros anos, o estudante escolhe finalizar a graduação na PUCPR ou na Kent State.

Serviço:

Vestibular de Verão 2019 da PUCPR

Inscrições: até 11 de outubro

Provas: 14 de outubro

Site: pucpr.br/estudenapuc