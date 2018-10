PUCPR realiza a bênção dos animais na quinta-feira

Da Redação Bem Paraná

Nesta quinta-feira (4) acontece na PUCPR a Bênção dos Animais de Estimação. Das 10 às 16 horas, padres da paróquia da Universidade estarão abençoando pets no pátio que fica em frente à capela. Além disso, no dia serão feitas orientações sobre manejo alimentar e geral para pets, incluindo obesidade canina e felina e profilaxia dentária.

Pelo segundo ano consecutivo acontecerá paralelamente à Benção dos Animais a Feira de Adoção de Cães. A ação faz parte do Projeto de Reabilitação e Sociabilização de Cães para Adoção e terá cães castrados, vacinados, vermifugados e medicados com antipulgas e carrapaticida.

Ao trazer o animal para a Bênção, os participantes devem lembrar de trazer também sacos plásticos para recolher as fezes dos animais, além da utilização de coleiras nos cães e de focinheira para aqueles que é exigido.

Diversas paróquias da Capital também costumam realizar a bênção dos animais neste dia, como a Paróquia São Francisco de Assis, no Xaxim.