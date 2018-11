PUCPR realiza até esta quarta Feira de Negócios aberta ao público

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Saber como construir uma carreira internacional, aprender sobre BitMoney, tendências no mercado de franquias e a estar preparado para as “profissões do futuro”. Esses são os principais objetivos da Feira de Negócios da PUCPR, realizada até quarta (21) na Universidade. O evento, que reunirá empreendedores, startupers e profissionais que desejam expor ideias, experiências de inovação e de gestão, englobará palestras sobre as diversas áreas de negócios e promoverá networking entre empreendedores. As inscrições para o evento são gratuitas e devem ser feitas aqui.

A cerimônia de abertura do evento, realizada às 08h desta segunda (19), contou com a participação de Bruno Falcão e Helena Merck, que falaram sobre o “Perfil Empreendedor, os Negócios e o Mercado de Trabalho - tudo junto e misturado”. Além das palestras e debates com profissionais de renome, a Feira conta também com uma exposição de projetos de negócios, localizada no saguão da Escola de Negócios da PUCPR.

Entre os destaques da programação estão as palestras de Aldo Cardoso Macri sobre Transformação Digital e os Impactos nos Negócios e nas Finanças das Empresas; de Nôga Simões sobre Inovação: a estratégia do sucesso; a apresentação Marketing na Rede: como empresas e consumidores estão se conectando nessa nova era, de Rodrigo Bueno e The principles of self-esteem formation: a sociological viewpoint (Os princípios da formação da autoestima: um ponto de vista sociológico), de Timothy Owen, docente da Kent State University e do American Academy.